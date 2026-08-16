Dibu Martínez se marcharía del Aston Villa ante la posible contratación de un arquero estrella del Mundial 2026

El club inglés avanzó por Zion Suzuki, arquero de Japón, y quedó cerca de cerrar su llegada. Juventus volvió a la carga por el marplatense.

Aston Villa avanzó con fuerza para contratar a Zion Suzuki , uno de los arqueros destacados del último Mundial, y su llegada podría acelerar la salida de Emiliano "Dibu" Martínez del club inglés. El japonés está cerca de firmar por cinco temporadas, mientras Juventus volvió a contactar al entorno del argentino para intentar incorporarlo.

El equipo de Birmingham reactivó la búsqueda de un nuevo arquero y puso nuevamente el foco en Suzuki, guardameta japonés de 23 años que se destacó en Parma y con la selección de su país. Después de que se frustrara su llegada al París Saint-Germain por un desacuerdo relacionado con las comisiones, Aston Villa aceptó las condiciones económicas y quedó muy cerca de cerrar la operación.

La negociación contempla un contrato por cinco temporadas , en una decisión que podría marcar el final del ciclo de Martínez en el conjunto inglés. El argentino regresó a Inglaterra después de pasar unos días en Mar del Plata tras la final del Mundial disputada en Nueva Jersey ante España, con la intención de cambiar de aire.

Su ausencia en la Supercopa de Europa frente al PSG fue otro indicio sobre el futuro del arquero. Mientras tanto, Unai Emery manifestó públicamente su intención de retenerlo, aunque la inminente incorporación de Suzuki modifica el escenario y deja a Martínez cada vez más cerca de una salida.

Zion Suzuki está cerca de llegar al Aston Villa, donde podría convertirse en el nuevo dueño del arco.

En este contexto, Juventus reapareció como el principal interesado en quedarse con el arquero argentino. La Vecchia Signora volvió a comunicarse con su entorno durante este fin de semana para conocer las condiciones de una posible transferencia.

La primera propuesta del club italiano, sin embargo, estaría lejos de las pretensiones de Aston Villa: ronda los 5 millones de euros. La cifra está condicionada por la edad de Martínez, que tiene 33 años, y por la reciente lesión que sufrió en una de sus manos.

El arquero también fue ofrecido al Chelsea, aunque esa posibilidad no avanzó debido al desinterés de Xabi Alonso. De esta manera, Juventus aparece como una de las principales alternativas para el futuro del marplatense, que podría cerrar su etapa en Birmingham después de varios años como una de las figuras del equipo.

Juventus volvió a comunicarse con el entorno de Dibu Martínez para intentar concretar su llegada.

Quién es Zion Suzuki, el arquero que puede reemplazarlo

Suzuki nació en Little Rock, Arkansas, en Estados Unidos, y es hijo de un padre ghanés y una madre japonesa. Con 1,90 metros de altura, representa internacionalmente a Japón y se transformó en uno de los arqueros jóvenes más buscados del fútbol europeo.

Su carrera comenzó a tomar relevancia cuando, a los 18 años, se convirtió en el futbolista más joven en firmar un contrato profesional con Urawa Red Diamonds. Allí consiguió la Copa de Japón, la Supercopa local y la Champions League de Asia antes de continuar su desarrollo en Europa.

Después de pasar por el fútbol belga con el Sint-Truiden, el japonés llegó a la Serie A italiana y se consolidó como titular del Parma. Su rendimiento en Italia terminó de despertar el interés de varios equipos importantes del continente.

Entre sus principales características aparecen sus reflejos, potencia en el juego aéreo y capacidad para jugar con los pies. Su precisión tanto en los pases cortos como en los envíos largos fue uno de los aspectos que más llamó la atención de los grandes clubes europeos.

El PSG también había intentado contratarlo, pero la operación finalmente se cayó por un desacuerdo en las comisiones. Ahora, Aston Villa quedó muy cerca de concretar su incorporación y apuesta por el japonés para iniciar una renovación en su arco.

Con una personalidad serena y una importante proyección, Suzuki se convirtió en la prioridad del Aston Villa para el futuro. Su capacidad para jugar adelantado y su perfil de arquero moderno son algunas de las características que convencieron al club inglés de avanzar por su contratación.