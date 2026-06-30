La Unión Europea pone en vigencia el acuerdo comercial con EEUU y busca acelerar las negociaciones con China

El reglamento europeo que elimina aranceles sobre productos industriales y agrícolas de EEUU entrará en vigor el 1 de julio. En paralelo, el responsable comercial de la UE presiona para obtener resultados concretos con China antes de octubre.

La parte correspondiente a la Unión Europea del acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos el año pasado, que eliminará los aranceles de importación sobre numerosos productos estadounidenses , entrará en vigor el 1 de julio, según se indica en un documento normativo oficial del organismo.

La UE indicó que este reglamento se aplicará desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2029. Asimismo, el documento normativo señala que "cuando proceda, la Comisión presentará, junto con la evaluación exhaustiva, una propuesta legislativa para prorrogar el período de aplicación del presente Reglamento".

Cabe precisar que la UE aceptó eliminar los aranceles de importación sobre los productos industriales estadounidenses y conceder acceso preferencial a los productos agrícolas de Estados Unidos. También ampliará las importaciones libres de aranceles de langosta estadounidense, un "miniacuerdo" alcanzado con Trump durante su primer mandato como presidente.

La legislación de la UE vence a finales de 2029 e incluye múltiples salvaguardias que permitirían al bloque suspender las concesiones si Estados Unidos incumple los términos del acuerdo.

El responsable de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, que se reunió el lunes en Bruselas con el ministro de Comercio de China, Wang Wentao , dijo que quería que las negociaciones comerciales dieran resultados concretos para octubre, durante un viaje previsto a Pekín.

Sefcovic aseguró a los periodistas que las conversaciones fueron "intensas, centradas y constructivas" y añadió que ambas delegaciones nacionales seguirán dialogando durante la jornada. "Creemos que, de aquí a octubre, nuestros equipos disponen de tiempo suficiente para obtener resultados tangibles", dijo. Wentao le invitó a viajar a Pekín en octubre.

El responsable comercial de la UE insistió en que la Unión Europea quiere que las negociaciones aborden el incremento del desequilibrio comercial. "Las exportaciones de China a la UE no dejan de aumentar, mientras que nuestra cuota de mercado en China sigue reduciéndose. Esta tendencia no es sostenible y el 'statu quo' no es una opción", dijo.

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El diplomático eslovaco señaló que ambas partes han creado grupos de trabajo para debatir sobre la balanza comercial, los controles a la exportación, la propiedad intelectual y la reforma de la OMC. Además, añadió que las garantías ofrecidas por China de que los controles sobre las tierras raras no perturbarán las cadenas de suministro de la UE son positivas.

El Ministerio de Comercio de China, en un comunicado publicado a primera hora del martes, señaló que Wang Wentao también había expresado su preocupación por el proyecto de Ley de Ciberseguridad y la Ley de Aceleración Industrial de la UE, y reiteró la postura de Pekín de que Bruselas no debería considerar "a China como la raíz de los problemas de la UE".

Cabe aclarar que los líderes de la Unión Europea han pedido a la Comisión, encargada de las relaciones comerciales del bloque, que obtenga resultados del diálogo con China, ya que su superávit comercial con la UE alcanzó los 360.600 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 15% respecto a 2024. El superávit se ha incrementado un 10% en los primeros cuatro meses de este año.