El crédito productivo repuntó en junio: la expectativa del Gobierno y cómo impacta en la actividad económica

Y también por el crédito. El informe enviado al Congreso señaló: “La estabilización macroeconómica, la eliminación del déficit fiscal y el fuerte recorte del déficit cuasifiscal abren el camino para el crecimiento del crédito al sector privado, algo que ya comenzó a observarse con la reaparición del crédito hipotecario de largo plazo. Los recursos del sector privado que hasta el año pasado captaba el sector público para financiar su déficit consolidado ahora podrán volcarse al financiamiento a familias y empresas”.

Por su parte, LCG hizo una proyección con vistas a que haya mejoras pero no tan optimista: “Con la inflación y la actividad encontrando cierto piso, podrían verse nuevas mejoras que se conjugarían con la estrategia de tasas bajas, que desestimula el ahorro, pero estimula la demanda de crédito. Otro punto a monitorear será la evolución de los préstamos hipotecarios, para los cuales se había anunciado cierta reactivación, pero que todavía no se observa en los datos. No esperamos, sin embargo, una gran expansión del crédito a lo largo del año”.