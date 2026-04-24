Beijing avanza en una de sus movidas más contundentes en la guerra comercial y tecnológica contra Washington: el gobierno chino instruirá a sus principales compañías del sector, incluidas las startups líderes en inteligencia artificial (IA), para que rechacen capital estadounidense sin autorización previa del Estado.
China "blindará" a sus empresas tecnológicas de las inversiones estadounidenses
Beijing ordenó a empresas como ByteDance, Moonshot AI y StepFun rechazar inversiones de EEUU sin aprobación oficial. La medida escala la tensión bilateral y protege tecnologías vinculadas a la seguridad nacional.
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La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) y otros reguladores ya enviaron órdenes a varias tecnológicas privadas para que declinen financiamiento de origen estadounidense en rondas de inversión, salvo que cuenten con aval explícito de las autoridades, de acuerdo a Bloomberg News, citando fuentes al tanto de la situación.
Entre las firmas que habrían recibido esas directivas se cuentan Moonshot AI y StepFun, dos de las startups de IA de mayor proyección en el país asiático. La restricción también alcanza a ByteDance, el gigante detrás de TikTok: los reguladores habrían vetado la venta secundaria de acciones a inversores norteamericanos sin autorización oficial.
La medida se enmarca en el escándalo generado por la compra de Manus —startup china de IA— por parte de Meta, en una operación valuada en más de u$s 2.000 millones durante 2025. La transacción disparó investigaciones sobre inversiones foráneas en empresas chinas y exportaciones tecnológicas, ante el temor de que pudiera abrir la puerta a la transferencia de tecnología de punta al exterior.
Seguridad nacional y un vínculo clave para Silicon Valley
Esta escalada por parte de China también es una reacción espejada a la que Washington tomó hace unos meses, cuando restringió la inversión estadounidense en firmas chinas de IA, semiconductores y computación cuántica, bajo el argumento de la seguridad nacional.
El objetivo declarado del gobierno de Xi Jinping es similar: evitar que capital de EEUU obtenga participación en tecnologías sensibles ligadas a la seguridad nacional china. Sin embargo, el vínculo financiero entre ambas potencias tiene larga data, por lo que se adelantan fricciones para las empresas involucradas.
Durante años, fondos de riesgo como Sequoia Capital y Benchmark canalizaron capital hacia el ecosistema tech chino, mientras que compañías como Apple, Microsoft y Tesla tejieron lazos operativos profundos con el país. Fondos de pensión y fundaciones de EEUU también nutrieron vehículos de inversión orientados al mercado chino, contribuyendo al despegue de plataformas de internet, vehículos eléctricos e IA.
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