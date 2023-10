El día D-dólar 350: Milei, Enrique VIII, swap chino y crawl de Fátima al 3%

No hay respuestas para las preguntas que se procrean en la previa. En vano se fantasea con escenarios que concatenan variantes de la lógica más compleja. Aquí y allá se impregnan, despiadadas, las encuestas, impolutas y de las otras. Si hay algo verdadero por estas horas, es que nadie puede asegurar absolutamente nada . Incertidumbre quiere decir exactamente eso: in-certus, en latín. Nadie. Nada. A eso le pone precio el mercado financiero. Dólar, acciones, bonos, futuros, todo da vuelta buscando un lugar de anclaje , aunque el lunes emprenda un camino de retorno. Todo es cortoplacismo en estas horas.

Para el Gobierno, Melconian es un claro miembro del Club del Pánico , alguien que parece no entender que el swap con China le devuelve al Gobierno capacidad de resistencia. De ese “club” de hacedores de volatilidad retórica es miembro fundador Javier Milei, a quien la legisladora-cosplayer Lilia Lemoine presentó como “Wolverine” . Se lo dijo al diario inglés The Guardian. Exagera Lilia, por supuesto. Wolverine es un superhéroe de Marvel, un mutante que posee sentidos afinados a los animales, capacidades físicas mejoradas, poderosa capacidad de regeneración conocida como un factor de curación, etc. El León del Abasto cerró ayer su campaña con una nomenclatura conocida . El monstruo de la dolarización echó a andar sus clásicas advertencias anti-pesos argentinos por las callecitas del microcentro porteño pero el ministro Massa impuso un virtual toque de queda.

El dólar de cobertura

Aquí y allá hacen numerología. El archicitado “dólar de equilibrio” funciona como un mantra. La suma de la base monetaria (pasivos no remunerados) y las Leliq sumado a los pases arroja $28,6 billones, en contraste con las reservas teóricas del BCRA en u$s 25.000 millones da un dólar de $1.135. Una cuentita. El silencio de Milei otorga. Con esa idea entre ceja y ceja, el flemático secretario Gabriel Rubinstein se sumó al ataque. El funcionario del equipo de Massa reiteró que recién el 15 de noviembre volverá a cambiar el valor del tipo de cambio. "El 23 de octubre el dólar oficial estará en $350. Ya todos se han percatado, en el país y en el exterior que, sin un monto de dólares significativo para controlar el financiero, la maxi deva no sirve. Y desde 15/11 crawl al 3% mensual", escribió. Revelador por donde se lo mire. De las palabras de Rubinstein se entendería que el FMI habría aprendido que nada ganó con la devaluación impuesta en las horas posteriores a las PASO.

Swap, pagos al FMI y misterio

Varias excursiones que arrancaron en la previa. Por ejemplo, a la noticia de la ampliación a 11.500 millones de dólares de libre disponibilidad del swap con China se sumó el anuncio de precancelación del próximo vencimiento del FMI. Bajaron las cotizaciones financieras. Bajó el blue y los contratos de futuros. El dato es que, en las últimas horas, el BCRA debió intervenir nuevamente para enfrentar la poca oferta, por lo que en lo que va de octubre el anota ventas netas por 873 millones de dólares. Haciendo números, en lo que va del 2023 la entidad que preside Miguel Pesce mantiene un saldo neto negativo de unos u$s 2.627 millones. Fue primicia de Ámbito la fecha de pago al FMI la semana próxima, el lunes. Se abonará la cuota de capital y los intereses se girarán el 1 de noviembre. Recuérdese que Economía acordó agrupar vencimientos -pagos de capital- que vencían en distintas fechas de octubre, para fin de mes. Son u$s 2.700 millones. Al Tesoro le quedan además vencimientos en octubre por u$s 244 millones por préstamos bilaterales.

Se encarece el préstamo: mensaje para la FED

A propósito, dato que debe contemplarse hacia adelante. La tasa de interés que la Argentina paga al FMI subió del 7,1% al 8,2% producto de la política de la Reserva Federal en su pelea contra las tensiones inflacionarias. Vuelve más cara la deuda soberana. Eleva la cuenta total de intereses a más de u$s 3.200 millones anuales. Son guarismos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Un detalle no menor, si se agarra el presupuesto, el pago de intereses de la deuda es el rubro que más trepa y, en principio, ya equivale a lo que el Gobierno gasta en la Asignación Universal por Hijo, los planes Potenciar Trabajo, políticas alimentarias y Asignaciones Familiares.

Rothbard, Benegas Lynch, Enrique VIII y el Papa Francisco

Para el final, una trifulca en capítulos. Mientras Patricia Bullrich leía al teórico Murray Rothbard en televisión con la idea de horrorizar a la audiencia, y Fátima Flórez entraba en el Movistar Arena para el cierre de campaña de Milei con un catsuit violeta y baño de luces de neón, Alberto Benegas Lynch, un “prócer” del liberalismo según Milei, hacía las veces de Enrique VIII y proponía -micrófono mediante- a la multitud “romper relaciones con el Vaticano”. Sabido es que el monarca Enrique, odiaba cada vez más a su esposa por no darle un heredero varón, así que se enamoró perdidamente de Ana Bolena. A partir de entonces, el rey se volcó en conseguir la anulación de su matrimonio con Catalina. Este empeño terminó provocando la ruptura con la Iglesia de Roma… Pero lo de Lynch y Milei podría ser más pretensioso. El economista lo ha llamado al Papa “el representante del maligno en la tierra”, “comunista” y cosas así. El Sumo Pontífice, más sutil y hasta sin nombrarlo, llamó a superar la crisis por "arriba" y advirtió sobre los "flautistas de Hamelin", que engañan y "terminan ahogando" a la gente. Glup.