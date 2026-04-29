Cuánto cuestan las multas de tránsito más caras

Los controles son cada vez más estrictos y las multas de tránsito aumentaron tanto en CABA y como en la Provincia. Conocé cuáles son las infracciones más caras y cómo consultar si tenés deudas.

Las sanciones buscan desalentar las conductas de riesgo en las calles y rutas.

Durante el último tiempo, los controles de tránsito se intensificaron, sobre todo en las rutas, con el objetivo de reducir los accidentes al volante y asegurar que haya seguridad vial.

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Las multas de tránsito , tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, el esquema sube los montos de las infracciones más comunes a cifras que pueden ir desde $94.999, hasta llegar a superar los $3.700.000 en el caso de que se cometa una falta grave.

Una falta grave de tránsito es una infracción a las normas viales que pone en riesgo la seguridad propia y de terceros. Esto puede llevar a tener que afrontar sanciones altas, ya sean multas elevadas, inhabilitación o hasta la retención del vehículo. Por este motivo, si sos conductor es muy importante que conozcas las faltas que son consideradas graves, sus montos y como revisar si estas libre de multas.

La unidad Fija (UF), es una unidad de medida que se usa para medir el monto de las multas de tránsito en Argentina. No se le ponen precios o valores fijo, ya que son muy poco prácticos, se desactualizan muy rápidamente frente a la inflación.

Este sistema facilita el ajuste de las multas, y lo mas común es que se rija por el valor de la nafta de mayor octanaje. Es beneficioso ya que ahorra el trabajo de tener que actualizarlas constantemente. El valor de la UF depende de cada jurisdicción, provincia, municipio o ciudad.

En la Provincia de Buenos Aires, la UF está en aproximadamente $1.896 y fue establecido por la Resolución RS-2026-06643843-GDEBA-SSPYSVMTRAGP. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, los valores se ajustan periódicamente con la nafta premium, pero la mayor diferencia es que la Unidad Fija se establece según el valor del medio (1/2) litro de la nafta de mayor octanaje. El valor actual es de $949,99. Este precio va a estar vigente desde el 3 de marzo de 2026 y se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre de 2026.

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Multas más caras

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

No respetar los límites de velocidad máximos (entre 400 y 4000 UF): entre $379.996 y $3.799.960

entre $379.996 y $3.799.960 Conducir con alcohol en sangre (entre 250 y 2000 UF): entre $237.498 y $1.899.980

entre $237.498 y $1.899.980 Cruzar el semáforo en rojo (entre 300 y 1500 UF): entre $284.997 y $1.424.985

entre $284.997 y $1.424.985 Tapar o adulterar la patente (1000 UF): $949.990

No contar con la VTV (entre 100 y 400 UF): entre $94.999 y $379.996

No usar cinturón de seguridad (100 UF): $94.999

Uso del celular (100 UF): $94.999

Provincia de Buenos Aires

exceso de velocidad (150 a 1000 UF): entre $284.400 y $1.896.000

(150 a 1000 UF): entre $284.400 y $1.896.000 conducir con alcohol en sangre o bajo efectos de drogas (200 a 1000 UF): entre $379.200 y $1.896.000

(200 a 1000 UF): entre $379.200 y $1.896.000 circular en contramano o por la banquina (200 a 1000 UF): entre $379.200 y $1.896.000

(200 a 1000 UF): entre $379.200 y $1.896.000 circular sin VTV (300 a 1000 UF): entre $568.800 y $1.896.000

(300 a 1000 UF): entre $568.800 y $1.896.000 pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000

(100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000 negarse a mostrar la documentación (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000

(100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000 no usar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000

(100 a 500 UF): entre $189.600 y $948.000 usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $189.600 y $379.200

conducir sin seguro (50 a 100 UF): de $94.800 a $189.600

mal estacionamiento (50 a 100 UF): de $94.800 a $189.600

conducir sin patente (50 a 100 UF): de $94.800 a $189.600

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Cómo saber si tenés multas

Consultar si hay infracciones se puede hacer de una manera rápida y sencilla usando la plataforma digital. El sistema permite verificar la situación de cada conductor o vehículo y el acceso a la información se realiza con el número de patente o el DNI del titular.

La plataforma también muestra datos adicionales vinculados al historial vial. El proceso es de unos simples pasos que cualquier usuario puede completar en pocos minutos. El paso a paso para consultar multas desde la web es el siguiente:

ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

seleccionar la opción de consulta por patente o por DNI

validar el acceso mediante el control de seguridad “No soy un robot”

revisar el estado del vehículo o del conductor en pantalla

La plataforma ofrece diferentes opciones según el resultado de la consulta realizada. Si no se encuentran infracciones registradas, el usuario va a poder descargar el libre deuda desde el sitio oficial. En caso de deuda pendiente, el sistema muestra el monto total y el detalle de cada falta registrada.

También se puede hacer a través de Boti enviando un mensaje por WhatsApp al +54 9 11-5050-0147. La atención es de lunes a viernes de 8 a 19.30 hs.

En el caso de tener alguna infracción y estás dentro del periodo de Pago Voluntario, que son 40 días corridos desde que fuiste notificad, vas a poder abonar el total con un 50% de descuento.