El G7 se comprometió a destinar u$s2.500 millones para países con riesgo de inseguridad alimentaria + Agregar ámbito en









El dinero se destinará a la adquisición de fertilizantes para garantizar la seguridad alimentaria. La escalada bélica en Medio Oriente y la invasión rusa a Ucrania impactan la producción agrícola global.

G7: Compromiso de u$s2.500 millones en ayuda para países en riesgo alimentario.

Los países que forman parte del G7 se comprometieron a destinar u$s2,500 millones en calidad de ayuda, para aquellos países en situación de riesgo de inseguridad alimentaria en la adquisición de fertilizantes.

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El anuncio fue realizado por parte de Roland Lescure, ministro de Economía francés. El funcionario galo detalló que “nos hemos comprometido colectivamente a disponer de u$s2.500 millones para contribuir a la seguridad alimentaria, concentrándonos en un tema crucial: el de los fertilizantes”, luego de una reunión anual del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El anuncio fue realizado por parte de Roland Lescure, ministro de Economía francés. Cabe señalar que la escalada bélica en Medio Oriente ya golpea a la producción agrícola global. El encarecimiento del petróleo y el gas aumentó de forma directa los costos de los fertilizantes y carburantes, una combinación que amenaza con resentir los rendimientos del campo y presionar al alza la inflación de los alimentos a nivel mundial.

El detalle El Banco Mundial identificó 44 países que se ven enfrentados a la inseguridad alimentaria, declaró Lescure, cuyo país preside actualmente el G7. En ese marco, indicó que el resto de integrantes del G7 están enfocados en la invasión rusa de Ucrania. “Queremos seguir apoyando a Ucrania”, enfatizó.

Fertilizantes: El dinero se destinará a la adquisición de fertilizantes para garantizar la seguridad alimentaria. Según afirmó el ministro de Economía francés, los países del G7 "reunieron o están movilizando 260 millones de euros" para consolidar el arco del sarcófago de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania.

En febrero de 2025, esta estructura metálica —instalada en 2016 para cubrir el reactor que explotó en abril de 1986— fue alcanzada y perforada por un dron ruso.