Daniel Marx, sobre el 2001: "No sé si había conciencia de la profundidad del problema en la Argentina" + Agregar ámbito en









Secretario de Finanzas desde el inicio de la Alianza hasta diciembre del 2001, Marx atravesó todas las decisiones sensibles con los tres ministros que estuvieron al frente de Economía.

Fernando De la Rúa junto a Daniel Marx y Ricardo López Murphy.

Mantener la convertibilidad ante un cambio de reglas externas, un creciente endeudamiento y tensión interna: ese era el desafío de la gestión económica del gobierno de Fernando De la Rúa. En el caso de Daniel Marx, su función fundamental era administrar la deuda, volverla sostenible y refinanciarla, haciendo equilibrio político con los tres ministros de Economía que tuvo el Gobierno en tres años.

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"Lo que buscó la economía fue minimizar el costo de transición de cambios y buscar financiarse por un tiempo, hasta que hubiera de lleno un esquema corregido sin paridad cambiaria. Esa era la bajada de línea política", explicó en una entrevista realizada en exclusiva por Ámbito Financiero, que prepara una edición impresa especial por el 50° aniversario del lanzamiento del diario.

Además, el por entonces secretario de Finanzas analizó que "no sé si había conciencia de la profundidad del problema en Argentina en materia económica, que además estaba inmerso en un contexto internacional complicado de caída de precios de productos agrícolas exportables, dificultades de financiamiento para muchos países emergentes y el dólar se estaba apreciando en el mundo".

La entrevista completa se podrá leer en una edición especial que se lanzará en diciembre del 2026, cuando se cumpla medio siglo de la primera edición del diario Ámbito Financiero, por iniciativa de Julio Ramos junto a un grupo de cinco socios: Osvaldo Granados, Juan Carlos Voievdca, Rodolfo Arias, Leopoldo Melo Posse y Carlos Balaña.

El especial Ámbito Financiero 50 aniversario es una edición en papel de alto gramaje y a color con un resumen de los últimos 50 años de la Argentina con la mirada de Ámbito.