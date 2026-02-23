La Provincia suspendió por 60 días el cobro de cuotas del programa Buenos Aires CREA + Seguir en









El Instituto de la Vivienda bonaerense frenó el cobro y las intimaciones de pago de los créditos ejecutados por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE). La medida se vincula con su disolución y liquidación dispuesta en el Presupuesto 2026.

El Instituto de la Vivienda Bonaerense frenó el cobro y las intimaciones de pago de los créditos ejecutados por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (Profide), una estructura creada por Ley N° 12.511 para financiar proyectos de infraestructura y promover la inversión privada. La medida se vincula con su disolución y liquidación dispuesta en el Presupuesto 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires dispuso la suspensión por 60 días del cobro de las cuotas mensuales correspondientes a los créditos otorgados en el marco del Programa de Créditos para la Reforma, Refacción y Ampliación de Viviendas “Buenos Aires CREA”.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 320, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, y alcanza a los préstamos ejecutados por el Profide.

El impacto de la disolución del Profide La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley 15.557, que aprobó el Presupuesto General de la Administración Provincial 2026 y estableció en su artículo 63 la disolución y liquidación del Profide. De acuerdo con el artículo 64 de esa norma, el Instituto de la Vivienda absorberá las tareas, obras en ejecución y operatorias que estaban bajo la órbita del fondo fiduciario.

A través de la Resolución N° 23-MECONGP-2026, el Ministerio de Economía bonaerense ya había oficializado la disolución y liquidación del Profide una estructura clave creada por Ley N° 12.511 para financiar proyectos de infraestructura y promover la inversión privada.

El Profide, que tenía como fiduciante y fideicomisario a la Provincia (a través del Consejo de Administración) y como fiduciario al Banco de la Provincia de Buenos Aires, fue un pilar en el financiamiento de obras desde su creación. En ese contexto, y mientras el Poder Ejecutivo programa las acciones operativas, técnicas, financieras, administrativas y contables necesarias para la liquidación, el organismo consideró prudente frenar transitoriamente el recupero de los créditos. Qué establece la resolución La norma dispone: Suspender por 60 días el cobro de las cuotas mensuales de los créditos ejecutados por el Profide en el marco del programa “Buenos Aires CREA”.

Prorrogar por el mismo plazo el vencimiento de las cuotas correspondientes a los adjudicatarios alcanzados.

Suspender la emisión y gestión de intimaciones de pago por deudas vinculadas a esos préstamos. El programa “Buenos Aires CREA” fue creado en 2022 con el objetivo de facilitar el acceso al crédito a personas físicas para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas en la provincia. La resolución lleva la firma del administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez, y con esta decisión, la Provincia pausa por dos meses el esquema de recupero de los créditos mientras avanza el proceso de reorganización tras la liquidación del Profide.