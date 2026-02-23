Nueva función de WhatsApp: qué es el historial de mensajes y cómo usarlo en grupos + Seguir en









La aplicación presentó oficialmente una esperada función que forma parte de un conjunto de mejoras que llegarán este año.

La nueva función de “Historial de Mensajes” en WhatsApp permite compartir hasta 100 mensajes recientes con nuevos integrantes de grupos.

WhatsApp anunció el despliegue de una nueva función llamada Historial de Mensajes, que permite a los administradores de grupos compartir hasta 100 mensajes recientes con nuevos miembros al agregarlos a la conversación, una mejora que busca que quienes se suman tengan contexto sin necesidad de reenviar contenidos manualmente.

La herramienta, que empezó a llegar de forma gradual desde el 19 de febrero, aparece como una de las funciones más solicitadas por usuarios en todo el mundo. Cuando un administrador agrega a alguien a un grupo, puede elegir compartir entre 25 y 100 mensajes recientes del chat para que el nuevo integrante entienda el contexto de la conversación.

grupos de WhatsApp Cómo funciona el “Historial de Mensajes” La función se integra directamente en el proceso de añadir un nuevo miembro al grupo:

Al agregar un participante, aparece la opción “Enviar historial de mensajes” .

El administrador puede seleccionar cuántos mensajes enviar (25, 50, 75 o 100).

Todos los miembros del grupo reciben una notificación cuando se comparte el historial.

Los mensajes compartidos mantienen el cifrado de extremo a extremo, con una clave específica para la transferencia, garantizando que ni WhatsApp ni terceros puedan leer el contenido fuera de la conversación original. Esta actualización busca resolver un problema habitual en los grupos: que quienes se suman no tienen referencia de los mensajes previos y dependían de capturas de pantalla o reenvíos, lo cual resultaba tedioso y poco práctico.

Además de esta novedad, la plataforma también trabaja en otras actualizaciones como un posible sistema de suscripción para eliminar anuncios en canales y Estados, y otras herramientas para mejorar la experiencia de uso y control del contenido dentro de la aplicación.

Como fue recibida la nueva función entre usuarios La llegada del historial compartido fue bien recibida en redes sociales y foros de tecnología, donde usuarios lo consideran una de las funciones más útiles para grupos grandes o muy activos. A diferencia de soluciones de otros servicios de mensajería que comparten todo el historial automáticamente, WhatsApp implementa un sistema opt-in y con notificaciones transparentes, priorizando la privacidad del usuario. Esta actualización se suma a una serie de mejoras que la aplicación ha introducido en 2026 para mantener competitividad frente a competidores y adaptarse a las necesidades de millones de chats grupales que se generan a diario.

