El Gobierno pisó las importaciones en febrero: cuáles fueron los sectores más afectados

En este período se destacaron fuertes bajas en los siguientes rubros:

Gasoil

Gasolinas, excluidas de aviación

Vacunas para uso en medicina humana, dosificada y acondicionada, para la venta por menor.

Energía eléctrica. De hecho un dato no menor es que las compras en energía eléctrica, que venía de Paraguay, Brasil Chile, Uruguay y Bolivia, cayeron un 55,3%

Sólo se registraron incrementos en las compras de poroto de soja, grupo electrógeno de energía eólica, vehículos automóviles.

El Banco Central también afirmó que el mayor porcentaje de los pagos de importaciones de bienes del mes de febrero correspondieron al sector “Industria Química, Caucho y Plástico”, seguido por los pagos de los sectores “Energía” y “Oleaginosas y Cereales” con el 16% y el 14% del total de pagos de importaciones del mes, respectivamente.

Los pagos de importaciones de prácticamente todos los sectores durante el mes de febrero mostraron una caída interanual, con la excepción de “Oleaginosas y Cereales” que registró un aumento del 114%, no casualmente uno de los sectores que genera mayor acumulación de divisas, un factor imprescindible para salir del cepo cambiario.

Deuda de importadores: una señal de alerta

Otra de las conclusiones que permite observar el informe oficial también tiene en cuenta en que la deuda de los importadores finalmente no fue resuelta con los Bopreales.

“En términos macroeconómicos, que la deuda de importadores haya aumentado u$s9.402 millones en los primeros 3 meses de Milei significa dos cosas al mismo tiempo: 1) que la colocación de Bopreal – u$s7.981 millones incluyendo las Series 1,2 y 3- no resolvió hasta acá la deuda comercial heredada por Alberto Fernández, sino la creada bajo el nuevo gobierno (en términos micro si hubo resolución sobre el pasivo tomado en la era de Alberto Fernández porque quienes podían suscribir los Bopreales eran los “importadores viejos” y 2) que las compras del BCRA en el MULC desde el cambio de mandato fueron compras de divisas apalancadas: el BCRA acumuló $s8.500 millones entre el 10 de diciembre y fin de febrero”, explicó 1816.

En este sentido, concluyó: “hoy la deuda de importadores neta de lo emitido de Bopreal es muy similar a la que había antes de terminarse el mandato de AF”.

Algunas fuentes consultadas por Ámbito del sector afirmaron que el informe del Banco Central generó sorpresa.

Importaciones: el rol que juega la recesión

Otro de los señalamientos de los importadores es el rol que juega la recesión en esta estrategia oficial. Y es, en términos prácticos, que ante la caída de la demanda interna que se está observando en la economía, necesitás menos importaciones y por ende menos dólares, un dato no menor cuando se observa el detalle de cómo se llegó al superávit comercial. Este esquema sólo se podría mantener de manera transitoria lo cual genera una señal de alerta para el futuro.

Federico Vacarezza, economista y experto en comercio exterior en consulta con Ámbito afirmó que si bien el stock de deuda creció en casi u$s9.000 millones, “también se volvió más previsible en la gestión actual el acceso al MULC”.

“El Gobierno sabe que, con un aumento de las exportaciones y una baja de importaciones como en febrero fue consecuencia de la disminución de la demanda interna. Vuelve a tener una balanza superavitaria que le quita presión al dólar”.

Gastón Méndez Crespi, Director de la Carrera de Comercio Internacional de la UADE sumó que lo que se busca es “tocar fondo” “ y a partir de ahí empezar a crecer de una manera más sana, donde haya superávit fiscal y comercial y que la economía crezca de forma robusta abasteciéndose de sus propios medios”.

“En cuanto al riesgo, el problema está si te "pasas de rosca" y después no podes pegar la vuelta. Entrar en un círculo recesivo. Más si el gobierno no es partidario de la intervención estatal (que es lo que muchos gobiernos hacen cuando la economía sistemáticamente no levanta)”, sumó.

"Se supone que esta es una solución temporaria, pero no de fondo. Sirve para alivianar la carga de deuda y falta de acceso a dólares en el corto plazo (especialmente de las empresas mas chicas, que no se pueden apalancar con recursos de sus casas matrices en el exterior), pero es difícil percibirlo como una solución de largo plazo", concluyó.