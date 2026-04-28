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28 de abril 2026 - 22:19

Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en mayo 2026

El acuerdo entre la UOCRA y las cámaras empresarias fijó nuevos valores para abril, que se perciben en mayo. Incluye subas acumulativas y sumas no remunerativas.

Los salarios en la construcción en mayo.

Los salarios en la construcción en mayo.

Situar Propiedades

Los trabajadores de la construcción cobrarán en mayo de 2026 con una suba del 1,9% respecto de abril, en el marco del acuerdo paritario firmado por la UOCRA y las cámaras del sector. El incremento se suma al 2% otorgado en marzo y forma parte de un esquema acumulativo.

El convenio establece aumentos escalonados: un 2% en marzo, un 1,9% en abril y un 1,8% en mayo, todos aplicados de manera acumulativa sobre los salarios básicos. Además, se definieron sumas no remunerativas que se abonan de forma mensual y en cuotas.

Informate más

En el caso de abril -cobrado en mayo-, estas sumas extraordinarias se pagan en dos tramos: el 50% con la primera quincena y el 50% restante con la segunda.

Cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en mayo de 2026

Zona A

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

  • Oficial especializado: $6.011 por hora

  • Oficial: $5.142 por hora

  • Medio oficial: $4.752 por hora

  • Ayudante: $4.374 por hora

  • Sereno (mensual): $794.575

Suma no remunerativa:

  • Oficial especializado: $99.800

  • Oficial: $91.000

  • Medio oficial: $83.500

  • Ayudante: $78.400

  • Sereno: $78.400

Zona B

Neuquén, Río Negro y Chubut.

  • Oficial especializado: $6.672 por hora

  • Oficial: $5.711 por hora

  • Medio oficial: $5.267 por hora

  • Ayudante: $4.877 por hora

  • Sereno (mensual): $885.191

Suma no remunerativa:

  • Oficial especializado: $110.800

  • Oficial: $101.100

  • Medio oficial: $92.700

  • Ayudante: $87.100

  • Sereno: $87.100

Zona C

Santa Cruz.

  • Oficial especializado: $9.228 por hora

  • Oficial: $8.652 por hora

  • Medio oficial: $8.349 por hora

  • Ayudante: $8.107 por hora

  • Sereno (mensual): $1.328.356

Suma no remunerativa:

  • Oficial especializado: $153.200

  • Oficial: $140.000

  • Medio oficial: $128.200

  • Ayudante: $120.400

  • Sereno: $120.400

Zona C-Austral

Tierra del Fuego.

  • Oficial especializado: $12.022 por hora

  • Oficial: $10.284 por hora

  • Medio oficial: $9.504 por hora

  • Ayudante: $8.747 por hora

  • Sereno (mensual): $1.589.149

Suma no remunerativa:

  • Oficial especializado: $199.600

  • Oficial: $182.000

  • Medio oficial: $167.000

  • Ayudante: $156.800

  • Sereno: $156.800

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2026 y contempla una revisión en función de la evolución económica. Además, incluye un aporte solidario del 2% sobre los salarios y una contribución empresarial mensual destinada a acciones asistenciales.

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