Los trabajadores de la construcción cobrarán en mayo de 2026 con una suba del 1,9% respecto de abril, en el marco del acuerdo paritario firmado por la UOCRA y las cámaras del sector. El incremento se suma al 2% otorgado en marzo y forma parte de un esquema acumulativo.
Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en mayo 2026
El acuerdo entre la UOCRA y las cámaras empresarias fijó nuevos valores para abril, que se perciben en mayo. Incluye subas acumulativas y sumas no remunerativas.
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Paritarias de Comercio: cuánto cobrarán en mayo de 2026 tras la homologación del acuerdo
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El Gobierno homologó la paritaria de Comercio sin cambios y ratificó el aumento del 5%
El convenio establece aumentos escalonados: un 2% en marzo, un 1,9% en abril y un 1,8% en mayo, todos aplicados de manera acumulativa sobre los salarios básicos. Además, se definieron sumas no remunerativas que se abonan de forma mensual y en cuotas.
En el caso de abril -cobrado en mayo-, estas sumas extraordinarias se pagan en dos tramos: el 50% con la primera quincena y el 50% restante con la segunda.
Cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en mayo de 2026
Zona A
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
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Oficial especializado: $6.011 por hora
Oficial: $5.142 por hora
Medio oficial: $4.752 por hora
Ayudante: $4.374 por hora
Sereno (mensual): $794.575
Suma no remunerativa:
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Oficial especializado: $99.800
Oficial: $91.000
Medio oficial: $83.500
Ayudante: $78.400
Sereno: $78.400
Zona B
Neuquén, Río Negro y Chubut.
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Oficial especializado: $6.672 por hora
Oficial: $5.711 por hora
Medio oficial: $5.267 por hora
Ayudante: $4.877 por hora
Sereno (mensual): $885.191
Suma no remunerativa:
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Oficial especializado: $110.800
Oficial: $101.100
Medio oficial: $92.700
Ayudante: $87.100
Sereno: $87.100
Zona C
Santa Cruz.
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Oficial especializado: $9.228 por hora
Oficial: $8.652 por hora
Medio oficial: $8.349 por hora
Ayudante: $8.107 por hora
Sereno (mensual): $1.328.356
Suma no remunerativa:
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Oficial especializado: $153.200
Oficial: $140.000
Medio oficial: $128.200
Ayudante: $120.400
Sereno: $120.400
Zona C-Austral
Tierra del Fuego.
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Oficial especializado: $12.022 por hora
Oficial: $10.284 por hora
Medio oficial: $9.504 por hora
Ayudante: $8.747 por hora
Sereno (mensual): $1.589.149
Suma no remunerativa:
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Oficial especializado: $199.600
Oficial: $182.000
Medio oficial: $167.000
Ayudante: $156.800
Sereno: $156.800
El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2026 y contempla una revisión en función de la evolución económica. Además, incluye un aporte solidario del 2% sobre los salarios y una contribución empresarial mensual destinada a acciones asistenciales.
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