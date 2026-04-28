Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en mayo 2026 + Seguir en









El acuerdo entre la UOCRA y las cámaras empresarias fijó nuevos valores para abril, que se perciben en mayo. Incluye subas acumulativas y sumas no remunerativas.

Los salarios en la construcción en mayo. Situar Propiedades

Los trabajadores de la construcción cobrarán en mayo de 2026 con una suba del 1,9% respecto de abril, en el marco del acuerdo paritario firmado por la UOCRA y las cámaras del sector. El incremento se suma al 2% otorgado en marzo y forma parte de un esquema acumulativo.

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El convenio establece aumentos escalonados: un 2% en marzo, un 1,9% en abril y un 1,8% en mayo, todos aplicados de manera acumulativa sobre los salarios básicos. Además, se definieron sumas no remunerativas que se abonan de forma mensual y en cuotas.

En el caso de abril -cobrado en mayo-, estas sumas extraordinarias se pagan en dos tramos: el 50% con la primera quincena y el 50% restante con la segunda.

Cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en mayo de 2026 Zona A

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $6.011 por hora

Oficial: $5.142 por hora

Medio oficial: $4.752 por hora

Ayudante: $4.374 por hora

Sereno (mensual): $794.575 Suma no remunerativa: Oficial especializado: $99.800

Oficial: $91.000

Medio oficial: $83.500

Ayudante: $78.400

Sereno: $78.400 Zona B Neuquén, Río Negro y Chubut. Oficial especializado: $6.672 por hora

Oficial: $5.711 por hora

Medio oficial: $5.267 por hora

Ayudante: $4.877 por hora

Sereno (mensual): $885.191 Suma no remunerativa: Oficial especializado: $110.800

Oficial: $101.100

Medio oficial: $92.700

Ayudante: $87.100

Sereno: $87.100 Zona C Santa Cruz. Oficial especializado: $9.228 por hora

Oficial: $8.652 por hora

Medio oficial: $8.349 por hora

Ayudante: $8.107 por hora

Sereno (mensual): $1.328.356 Suma no remunerativa: Oficial especializado: $153.200

Oficial: $140.000

Medio oficial: $128.200

Ayudante: $120.400

Sereno: $120.400 Zona C-Austral Tierra del Fuego. Oficial especializado: $12.022 por hora

Oficial: $10.284 por hora

Medio oficial: $9.504 por hora

Ayudante: $8.747 por hora

Sereno (mensual): $1.589.149 Suma no remunerativa: Oficial especializado: $199.600

Oficial: $182.000

Medio oficial: $167.000

Ayudante: $156.800

Sereno: $156.800 El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2026 y contempla una revisión en función de la evolución económica. Además, incluye un aporte solidario del 2% sobre los salarios y una contribución empresarial mensual destinada a acciones asistenciales.

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