El índice de confianza del consumidor bajó 5,3% en marzo y marca dos meses sin repuntar + Seguir en









En la comparación interanual, el ICC de marzo de 2026 se ubicó 4,73% por debajo del nivel registrado en marzo de 2025.

La Confianza al Consumidor cayó tanto para las condiciones presentes como para las futuras.

La confianza de los consumidores volvió a mostrar señales de deterioro en marzo, en un contexto marcado por el ajuste económico y la incertidumbre sobre la recuperación del ingreso. Según el último informe de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 42,03 puntos en marzo, lo que representa una caída mensual de 5,30%. En la comparación interanual, el índice cayó 4,73% respecto de marzo de 2025.

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En la comparación interanual, el ICC de marzo de 2026 se ubicó 4,73% por debajo del nivel registrado en marzo de 2025. Cabe señalar que el pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 11,29%. No obstante, desde el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 18,06%.

CABA y Gran Buenos Aires: caen contra el interior En términos regionales, el ICC mostró caídas en CABA y Gran Buenos Aires en marzo, mientras que el Interior registró un aumento. La contracción más pronunciada se observó en GBA (-9,35% mensual), seguida por CABA (-6,99%), mientras que el Interior registró un incremento de 1,26%. En la comparación interanual, el índice se ubica 8,28% por debajo en GBA, 6,04% por debajo en CABA y 0,85% por encima en el Interior.

La Situación Personal registró la mayor contracción mensual (-8,23%) y se ubica 10,32% por debajo del nivel de marzo de 2025. Por su parte, Bienes Durables e Inmuebles mostró una caída mensual de 4,58% y exhibe un incremento interanual de 5,14%. En tanto, la Situación Macroeconómica cayó 3,26% en el mes y se encuentra 6,32% por debajo del registro de un año atrás.

El mayor descenso es en hogares de bajo ingreso Analizando por nivel de ingreso —aproximado por el nivel educativo de la persona—, el ICC registró caídas mensuales en ambos grupos de hogares. Entre los hogares de ingresos bajos el ICC disminuyó 6,91% mensual y se encuentra 3,08% por debajo del valor observado un año atrás. Por su parte, en los hogares de ingresos altos, el índice retrocedió 4,71% en el mes y se ubica 5,95% por debajo del nivel registrado en marzo de 2025.

Al analizar los componentes por horizonte temporal, en marzo ambos indicadores mostraron caídas mensuales. La disminución más pronunciada se observó en las Condiciones Presentes (-6,48%), mientras que las Expectativas Futuras retrocedieron 4,45%. En la comparación interanual, las Condiciones Presentes se ubican 1,87% por debajo del nivel de marzo de 2025, en tanto que las Expectativas Futuras se encuentran 6,67% por debajo del registro de un año atrás.