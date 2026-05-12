Economía estancada y aumento de la incertidumbre: dos nuevos indicadores marcan el arranque de 2026

Los nuevos datos relevados por la Universidad de San Andrés dieron cuenta de una actividad económica en pausa durante el primer trimestre del año.

La Universidad de San Andrés (UdeSA) lanzó dos nuevos índices con los que busca medir con mayor rapidez la evolución de la actividad y los cambios en el nivel de incertidumbre respecto a la política económica , en un contexto donde el Ministerio de Economía buscan instalar la idea de que entre mayo y junio se vienen "los mejores 18 meses para la economía argentina" , aunque aún no se vislumbre un motor claro para esa recuperación .

El primero de esos índices es un pronóstico inmediato ( "nowcast" , en inglés) del PBI a nivel trimestral, el cuál funciona como un termómetro que mide la salud de la economía argentina semana a semana, adelantándose a los informes oficiales que suelen demorar varios meses en publicarse.

A modo de comparación, Paula Margaretic , directora del Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios de la UdeSA explicó que "hay un rezago informacional gigante" entre el cierre estadístico y la publicación de los datos oficiales por parte del Indec . "En EEUU son 20 días, en Argentina son 84 días de diferencia", comparó.

A diferencia de las encuestas de expectativas como el REM , el nowcast se actualiza automáticamente con cada nuevo dato publicado, por lo que "permite anticipar cambios bruscos de tendencia antes que el consenso del mercado" , según la casa de estudios.

En concreto, al cierre de su última actualización, — el pasado 8 de mayo — el nuevo índice arrojó un incremento semanal del 0,06 puntos en el cálculo del primer trimestre de este año. Como consecuencia, la UdeSA estimó que la actividad económica creció apenas 0,03% en el primer trimestre en la comparación desestacionalizada contra el último cuatrimestre del año pasado.

Según explicó Margaretic, los factores que más incidieron en la variación semanal del pronóstico fueron los datos del EMAE, con un peso del 37%, seguido de las importaciones (15%) y los despachos de cemento (11%). En el promedio de las últimas cuatro semanas, el EMAE adquirió mayor preponderancia, explicando 54,5% del total.

Un número para el nivel de incertidumbre

Por su parte, desde la casa de estudios también difundieron la publicación del índice EPU, el cuál pretender ser "una medición de alta frecuencia sobre el nivel de incertidumbre de la política económica en el país". En concreto, "filtra e identifica aquellos artículos periodísticos que combinan simultáneamente los conceptos de economía, política e incertidumbre".

Desde la UdeSA destacaron que esta herramienta "logra traducir el ruido informativo en un indicador numérico comparable, replicable y directamente accionable".

En el dato correspondiente a mayo, el índice EPU Argentina subió 9,7% mensual, alcanzando un valor de 143,5. "Este incremento sugiere un aumento en la incertidumbre económica, lo que puede tener un impacto negativo en la toma de decisiones y la inversión en el país", destacó el informe.

"La serie histórica de los últimos 24 meses muestra una tendencia a la volatilidad, con valores que oscilan entre un mínimo de 75,2 en octubre de 2024 y un máximo de 246,1 en septiembre de 2025, lo que refleja la inestabilidad económica que caracteriza al país en este período", agregó la casa de estudios.

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La actividad: ¿arranca o no arranca?

En sus últimas declaraciones públicas el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que "los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas", y se amparó en los buenos datos de marzo. Entre las mediciones privadas, el consenso es que en el tercer mes del año hubo una leve recuperación: Eco Go midió un avance mensual de 0,8%, Analytica lo ubicó en 0,9% y Equilibra en 1%.

Sin embargo, los analistas son cautelosos en sus pronósticos para el segundo trimestre. "Los primeros registros de abril vuelven a generar ciertas dudas", planteó Fundación Capital en su último informe.

En cuanto a los indicadores productivos, destacó que los despachos de cemento al mercado interno cayeron un 1,7% mensual, acumulando tres meses en baja, y la producción automotriz un 2,1%, "si bien manteniéndose por encima del nivel de febrero".

En cuanto a los registros de consumo, en la medición sin estacionalidad, la recaudación real de IVA DGI se contrajo 0,5% abril y el patentamiento de autos un 7%, con la excepción de motos que continúan en alza (3,9%) por quinto mes consecutivo.

Por ese motivo, consideraron que "la magra evolución de la economía en el comienzo año y sin claros 'drivers' de crecimiento hacia delante, obligan a revisar las proyecciones sectoriales". En concreto, el think tank que conduce Martín Redrado estimó que el 2026 presentaría un "muy modesto" crecimiento del 2% internual.