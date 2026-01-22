La confianza del consumidor subió 2,2% en enero pero se mantiene por debajo en la comparativa interanual + Seguir en









La confianza del consumidor retomó el sesgo ascendente en enero, luego de la caída que se había producido en el final de 2025.

Por nivel de ingresos, la confianza aumentó 3,32% entre los hogares de menores recursos y 1,27% en los sectores de ingresos altos. Mariano Fuchila

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella registró un aumento de 2,24% en enero con respecto al mes anterior. De esta manera, el indicador se ubicó en 46,57 puntos y retomó la senda alcista después de la baja observada en diciembre.

En la comparación interanual, sin embargo, el índice se mantiene un 1,72% por debajo del nivel registrado en enero de 2025.

El incremento mensual estuvo impulsado por el subíndice de Bienes Durables e Inmuebles, que creció 9,9%. Por su parte, el componente de Situación Personal subió 1,83%, mientras que el de Situación Macroeconómica cayó 2,23%.

Al analizar el horizonte temporal, las Condiciones Presentes mostraron una mejora de 7,88% y las Expectativas Futuras una caída de 1,40%.

P28 - Depositphotos_31_opt.jpeg Nuevos. Más de un millón de personas compraron por primera vez, con un total de 21.828.205 consumidores online. Confianza al consumidor: el contraste por regiones En el desglose regional, el Interior registró la mayor suba mensual con un 7,90%. En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presentó una disminución de 1,48% y el Gran Buenos Aires (GBA) mostró una variación de -0,07%.

Por nivel de ingresos, la confianza aumentó 3,32% entre los hogares de menores recursos y 1,27% en los sectores de ingresos altos. Los datos corresponden al informe elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. Los resultados surgen de una encuesta realizada por Poliarquía Consultores entre el 5 y el 15 de enero de 2026, sobre una muestra de 1.000 casos en diversos centros urbanos del país.