Conocé las herramientas digitales que te van a permitir gastar mucho menos durante una travesía en el exterior.

Como muchos saben, organizar unas vacaciones fuera del país puede transformarse en un desafío para el bolsillo . Entre los costos de traslados, comidas y otros gastos diarios, cualquier oportunidad de ahorrar dólares impacta en el presupuesto total del viaje y beneficia a quien quiere conocer nuevos horizontes.

Ante esta situación, cada vez son más los turistas que buscan opciones para reducir costos , pero sin tener que resignar comodidad. Algunas aplicaciones permiten acceder a grandes descuentos, promociones exclusivas y hasta recorridos más económicos, tanto en ciudades grandes como en pueblos menos turísticos.

La tecnología cambió de manera radical la manera de viajar. Hoy existen plataformas que ayudan a encontrar combustible más barato, restaurantes con rebajas y hasta comida de excelente calidad a precios muy inferiores a los habituales. Además de cuidar el bolsillo, algunas promueven hábitos más sustentables , como reducir el desperdicio de alimentos o disminuir el consumo de combustible durante los trayectos.

Entonces, es fundamental que descargues estas aplicaciones antes de salir de viaje para bajar los gastos diarios . En algunos casos, los descuentos llegan al 50% , mientras que otras funciones permiten evitar consumos innecesarios de datos móviles y roaming internacional.

Ahorro en comida: Too Good To Go y The Fork

Una de las aplicaciones más populares para conseguir comida a menor precio es Too Good To Go. La plataforma nació en 2015 en Copenhague, Dinamarca, con la idea de vender esos productos que los supermercados y restaurantes no llegaron a comercializar durante el día. El sistema funciona mediante "bolsas sorpresa" que contienen alimentos en buen estado a valores mucho más bajos que los originales. Para aprovecharla, el usuario reserva desde la app, paga online y después retira el pedido en el local seleccionado.

La aplicación ya superó los 100 millones de usuarios registrados y trabaja con más de 180 mil comercios en 17 países de Europa y Norteamérica. Según los datos oficiales de la compañía, en ocho años evitó el desperdicio de más de 400 millones de comidas. Por ejemplo, en Minnesota, una bolsa de supermercado valuada en 15 dólares se consiguió por 4,99 dólares.

Otra alternativa muy buscada en Europa es TheFork, una plataforma especializada en reservas gastronómicas con promociones especiales. La aplicación permite filtrar restaurantes con descuentos exclusivos que van del 20% al 50%, beneficio que aparece directamente al momento de reservar mesa y luego se aplica sobre la cuenta final del cliente. El sistema también ayuda a comparar precios entre distintos locales según horario, cantidad de personas y ubicación, algo muy útil para los viajeros.

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No gastes de más en transporte: Waze y mapas sin conexión

Moverse dentro de una ciudad turística también puede ser costoso, especialmente si uno no está familiarizado con la zona. Por eso, varias aplicaciones incorporaron herramientas para reducir el consumo de combustible y evitar tantos recorridos innecesarios. Una de las más recomendadas es Waze, que permite consultar estaciones de servicio cercanas y comparar precios en tiempo real gracias a los reportes de otros conductores.

Dentro de la configuración de la app se puede ordenar las gasolineras por precio y seleccionar el tipo de combustible del vehículo, lo que te permite encontrar las alternativas más baratas sin perder tiempo en la ruta. Además, con su actualización colaborativa de datos, los usuarios informan accidentes, cortes de tránsito, controles y modificaciones en el valor del combustible.

Para quienes viajan al exterior, los mapas offline son muy necesarios, por eso Google Maps ofrece la posibilidad de descargar ciudades completas o trayectos específicos mediante Wi-Fi antes de salir. Con esa función, el teléfono sigue con la navegación activa sin gastar datos móviles, excelente para ahorrar en roaming.

Además, Google Maps incorpora rutas ecológicas identificadas con un ícono de hoja verde, priorizando caminos con menor gasto energético, aunque no son los más rápidos. Otras opciones como Maps.me y OsmAnd también permiten descargar mapas completos y navegar sin conexión, siendo muy elegidas por mochileros y turistas que recorren zonas rurales o regiones con señal limitada.