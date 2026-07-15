El kirchnerismo pidió postergar la decisión mandar a un jury a un juez acusado de maltrato y abuso sexual

La Comisión de Acusación aplazó el tratamiento del dictamen contra Alejandro Maraniello tras un planteo del kirchnerismo. Luis Juez advirtió sobre una presunta protección al magistrado y sostuvo que existen pruebas suficientes para avanzar.

La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles postergar una definición sobre si se promueve la destitución del juez en lo civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por maltrato laboral, acoso y abuso sexual. “ Conozco el nivel de protección a Maraniello ”, denunció el senador Luis Juez, que promueve enviarlo a jury.

En la misma reunión, la comisión cerró la denuncia contra la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado , en su actuación en la causa que investigó los incidentes frente a la casa del ex diputado José Luis Espert que derivó en la detención de una persona.

Además, se dispuso convocar a una suerte de citación a indagatoria a la jueza federal de Goya, Corrientes, Cristina Pozzer Penzo, quien tuvo a su cargo la investigación por la desaparición de Loan Peña .

La comisión se reunió esta mañana encabezada por el presidente de la comisión, el abogado Alberto Maques, con la presencia en la sede de la calle Libertad de los diputados Álvaro González (PRO), Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade (del FDT) y, vía zoom, del diputado Gonzalo Roca (LLA), del senador (LLA) Luis Juez y del abogado Cesar Grau.

Maques dio la bienvenida contando lo sucedido en las últimas horas en el jury de enjuiciamiento al juez Alfredo López, luego de que el jurado de Enjuiciamiento tuviera que desalojar la sala cuando tanto él como Juez, en nombre del Consejo, pidieron la destitución del magistrado por sus expresiones antisemitas. Según detalló, el jurado estará en condiciones de dar a conocer su veredicto después de la feria.

Inmediatamente después, la comisión analizó la situación de Maraniello, denunciado por sus empleados de abuso y maltrato. Pesa además en su contra la acusación de una joven que renunció tras relatar que sufrió abuso sexual.

Durante semanas, la comisión escuchó el testimonio de muchos de los denunciantes e incluso de los superiores del magistrado. Además, se cuestionó la forma en la que Maraniello manejaba el dinero del juzgado y a los empleados del Poder Judicial para desarrollar tareas o actividades en la asociación constitucional que dirigía.

Juez, quien llevó adelante la investigación, defendió en la comisión su dictamen contra Maraniello. “Estamos en condición de elevar la situación del doctor Maraniello al Plenario entendiendo que hemos agotado la etapa instructoria, que se han incorporado un montón de expedientes y que es una causa que lleva la comisión un tiempo importante. Estamos en condiciones de aprobar el dictamen solicitando la destitución”, afirmó el senador.

Sin embargo, Tailhade opinó que los testimonios oídos “no fueron to suficientemente contundentes como deberían” y se quejó porque no se había hecho lugar a las medidas de prueba solicitada por el defensor de Maraniello, Mario Laporta, que incluían pedir informes psiquiátricos a los denunciantes.

Si bien reconoció la labor de Juez que desde que llegó impulsó investigaciones contra jueces (“acá vino a hacer despelote”, dijo), el diputado k afirmó que no podía acompañar así el dictamen contra Maraniello y pidió postergar el tema hasta la próxima reunión, en donde se dé una respuesta concreta a la defensa.

“Cuando rechazamos la prueba, la rechazamos con fundamentos –respondió Juez-. Sé de quién estamos hablando. Conozco el nivel de protección a Maraniello. Si no hubiéramos empujado como lo hicimos, no estaríamos en esta instancia. Si hubiesen escuchado los testimonios de las víctimas, se darían cuenta que el maltrato está absolutamente probado. Tenemos acreditada la inconducta del doctor Maraniello”. No obstante, por el pedido planteado, aceptó la postergación, que acompañó el resto de la comisión.

No obstante, como Tailhade también había disparado sobre los titulares de las comisiones de Acusación y Disciplina porque habitualmente por tener una “mirada condescendiente” con los jueces denunciados, González tomó la palabra para recordar cómo se avanzó con las investigaciones del ex juez de Rosario Marcelo Bailaque (quien renunció antes de ser enviado a jury) y de los jueces suspendidos Gastón Salmain, de Rosario; y de Pablo Ramiro Díaz Lacava, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, enviados a jury.

La comisión abordó luego el caso de la jueza de Goya, denunciada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación por hostigamiento laboral y abuso de autoridad, abandono de funciones, trato indebido a colegas e intervención de su hija en el juzgado. En este caso González pidió citarla por el artículo 20 del reglamento (una suerte de indagatoria) para que dé sus explicaciones. La solicitud fue acompañada por unanimidad.

El último expediente de relevancia fue el de la jueza Arroyo Salgado, en donde el diputado Roca promovió la desestimación de la denuncia en su contra por la detención de una persona que se habían manifestado en la casa de Espert, tras la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner, y que habían arrojado excremento en el lugar.

“La detención fue absolutamente delirante. La prueba hoy indica la ratificación de la denuncia: maltrato y desinterés contra las personas detenidas. No es el momento de cerrar esta causa”, dijo Tailhade y reclamó profundizar la prueba en el caso. “Tenemos tiempo de seguir investigando –acompañó Siley-. La Cámara de San Martín le revocó toda su actuación jurisdiccional. La jueza cometió abuso de poder y eso es lo que le cuestionamos. No queremos darle punto final a este tema”.

A su turno, Roca dijo que aquí se estaba “mezclando lo político con lo jurisdiccional” e insistió con su dictamen sin demoras. Con una votación a mano alzada, Siley, Tailhade y Grau solicitaron postergar el tema, pero Juez, Maques, González y el propio Roca dieron la mayoría para votar la desestimación de la denuncia, que será llevada al próximo Plenario.