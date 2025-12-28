Ley de Inocencia fiscal: de cuánto serán las multas de ARCA por falta de pago + Seguir en









La ley actualiza sanciones que permanecían desfasadas y multiplica por más de 100.000% las penalidades por no presentar declaraciones juradas. Aplica a personas físicas y jurídicas.

Tras la aprobación en el Senado, comenzará a regir una ley clave para el Gobierno.

La reciente aprobación de la ley de Inocencia Fiscal en el Senado de la Nación introdujo una actualización sustancial en el régimen de multas automáticas aplicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a quienes incumplan con la presentación en término de sus declaraciones juradas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La norma contempla un incremento de las penalidades de más de 100.000%, con el objetivo de corregir montos que habían quedado completamente desactualizados por la inflación acumulada de los últimos años. En términos concretos, la multa prevista en el artículo 38 pasa de $200 a $220.000 para personas humanas, mientras que para personas jurídicas se eleva de $400 a $440.000. Estas sanciones se aplican ante la falta de presentación de declaraciones juradas en tiempo y forma.

La magnitud del aumento generó preocupación entre especialistas tributarios y referentes del sector pyme, que advirtieron sobre el riesgo de transformar un atraso administrativo en un costo excesivo para contribuyentes de menor escala.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip El Gobierno dispuso un aumento del 100.000% a las multas Depositphotos ARCA: Luis Caputo aclaró cómo se ejecutarán las multas Frente a ese escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a aclarar que las multas no se ejecutarán de manera automática. Según explicó, ARCA incorporará un mecanismo previo de aviso que otorgará al contribuyente un margen para regularizar la situación antes de la aplicación de sanciones económicas.

En concreto, tras el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada, el organismo enviará un recordatorio con un período de entre 10 y 15 días hábiles. Recién una vez transcurrido ese lapso se procederá a la intimación formal y, de persistir el incumplimiento, a la aplicación de la multa correspondiente.

Además, el titular del Palacio de Hacienda señaló que ARCA evaluará la cantidad de días de demora para graduar el monto de la sanción, distinguiendo entre incumplimientos ocasionales y conductas reiteradas. El objetivo, afirmó, es evitar un esquema rígido que termine castigando de manera desproporcionada errores administrativos aislados. Desde el Gobierno remarcan que este enfoque busca fortalecer la cultura de cumplimiento sin asfixiar al sector privado, en línea con una estrategia orientada a sostener el crecimiento económico y mejorar la previsibilidad del sistema tributario. Otros cambios previstos por la Ley de Inocencia Fiscal La ley de Inocencia Fiscal también introduce cambios relevantes en el Régimen Penal Tributario, el Código Civil y Comercial y el Régimen de Procedimiento Tributario. Entre ellos, se actualizan de manera significativa los montos a partir de los cuales la evasión fiscal pasa a considerarse delito. Según especialistas, la evasión simple comenzará a tipificarse desde los $100 millones, mientras que la evasión agravada eleva su umbral de $15 millones a $1.000 millones. En casos que involucren estructuras complejas, intermediarios, jurisdicciones no cooperantes o beneficios fiscales obtenidos de manera fraudulenta, el piso se fija en $200 millones. Cuando se utilicen facturas o documentos apócrifos, el monto se establece en $100 millones.