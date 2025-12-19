Por la guerra comercial y las retenciones cero, China volvió a ser el principal socio de la Argentina en noviembre

El gigante asiático explicó buena parte de las exportaciones récord que se registraron en el anteúltimo mes del año. Un 60% de la mejora en las ventas fue explicada por productos primarios.

China se mantuvo en noviembre como el principal socio comercial de Argentina por tercer mes consecutivo . En medio de la guerra comercial con EEUU y por el efecto de las retenciones cero a nivel local, las ventas al gigante asiático treparon fuerte, un factor clave a la hora de explicar el récord de exportaciones registrado durante el período en cuestión.

Este jueves el INDEC informó que en el penúltimo mes de 2025 hubo un superávit comercial de u$s2.498 millones , el más alto en un año y medio. En comparación con octubre resaltó una caída del 6,9% en las importaciones y un incremento del 12,8% en las exportaciones, que alcanzaron un récord histórico , en términos desestacionalizados.

Los datos oficiales mostraron que las ventas al exterior totalizaron unos u$s8.096 millones en noviembre. Respecto del mismo mes del año anterior, la suba fue del 24,1%, equivalente a unos u$s1.570 millones adicionales.

Un 60% de la mejora se explicó por productos primarios , principalmente semillas y oleaginosas. Al respecto, la consultora LCG recordó que el informe del INDEC "contabiliza los embarques, por lo que aún puede estar impactando lo liquidado en el cupo de retención 0% ".

Con una mirada similar, el economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), Federico Bernini , sostuvo en diálogo con Ámbito que el incremento en los envíos de soja responde fundamentalmente a que " no todo lo declarado sin retenciones en septiembre se vendió en ese momento ; mucho se vendió en octubre y otro tanto en noviembre".

Por su parte, Abeceb destacó que "el sector sojero aportó u$s2.229 millones al superávit, una cifra muy superior al promedio del resto del año (u$s1.347 millones), salto que se explica casi en su totalidad por un incremento de u$s539 millones en las exportaciones de porotos de soja".

"Uno de los factores clave de esta dinámica fue el giro de compras desde EEUU hacia Argentina y Brasil por parte de China, que llevaron a que la participación del país asiático fuera casi absoluta en este producto (más del 90% del total)", sostuvo la entidad.

image

China fue el principal socio comercial de Argentina por tercer mes al hilo

Durante noviembre China fue el principal comprador de productos argentinos, al concentrar el 16,3% del total. Esta tabla usualmente la lideraba Brasil, país con el cual se verificó cierto deterioro en el intercambio durante los últimos meses, destacándose una notoria caída en las ventas de vehículos.

image

"Al considerar el acumulado de 2025, Brasil continúa siendo nuestro principal comprador, aunque pierde participación (-4,8% anual). En contraste, se destaca la expansión de China como destino (+57,4%), junto con EEUU (+26,4%) e India (+45,7%)", detalló LCG.

¿Qué pasó con el resto de las exportaciones y con las importaciones?

Más allá del mencionado caso de la soja, también se destacaron los avances interanuales en las exportaciones de petróleo crudo, vehículos para el transporte de mercancías (particularmente pickups) y trigo. Respecto del sector automotriz, Bernini explicó a este medio que, dado que en los meses previos hubo parada de plantas, las terminales intentaron ahora compensar esa menor producción.

Por otra parte, el especialista agregó que en noviembre hubo un alza en las ventas de aluminio y acero, impulsadas por la eliminación temporal de retenciones dispuesta por el Gobierno, mecanismo que buscó paliar la decisión que EEUU tomó en abril de erradicar la cuota sin aranceles para sus compras en estos productos.

Además, Bernini destacó el aumento en las exportaciones de carne, tanto hacia China como hacia EEUU, en un contexto en el cual las ventas de carne brasileña están sujetas a un arancel del 50%.

En cuanto a las importaciones, las compras experimentaron un aumento interanual del 6,6%. Las subas más importantes se verificaron en vehículos para el transporte de pasajeros, bienes despachados mediante servicios postales (importaciones courier) y urea, que es el fertilizante más utilizado por el sector agropecuario.

No obstante, la serie desestacionalizada presentó su dato más bajo de los últimos tres meses. Tanto LCG como Abeceb coincidieron en que los números de los meses anteriores estuvieron influenciados por el escenario pre electoral y las posibilidades de una corrección en el valor del dólar, lo cual generó un adelantamiento de las compras externas por parte de las empresas.