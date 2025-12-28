Caso ANDIS: Ornella Calvete pidió su sobreseimiento y dio una explicación sobre los u$s700.000 hallados en su departamento

En un descargo escrito, la hija de Miguel Ángel Calvete pidió ser desvinculada de la causa ANDIS, habló sobre los “chats” comprometedores con su padre. Sobre la frase “karinearte la comisión" alegó que se trataba de una “broma”.

Ornella Calvete era funcionaria pública con el cargo de Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación desde el 1° de septiembre de 2024. Debió renunciar cuando se desató el escándalo.

Ornella Calvete , exfuncionaria del Ministerio de Economía e imputada en el caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) pidió su “sobreseimiento” tras manifestar su “absoluta ajenidad” a los hechos investigados.

En una presentación escrita que pidió forme parte de su indagatoria, Ornella Calvete se refirió a la relación con su padre, Miguel Ángel Calvete (también imputado en la causa) dio explicaciones sobre el dinero encontrado en un allanamiento en su departamento y sobre los “chats” que el fiscal Franco Picardi incluyó entre la prueba del cargo. También aseguró que la frase que se le atribuye, “karinear la comisión” , fue una “broma coyuntural”.

En su presentación, Ornella dio explicaciones sobre los 700 mil dólares hallados durante un allanamiento en su domicilio. Sostuvo que ese dinero no era suyo, sino que era de una empresa de la cual su padre era accionista, y que él lo había dejado en ese departamento antes de que ella se mudara.

Ornella Calvete argumentó que en marzo de 2025 necesitaba resolver un problema de vivienda, que su padre le facilitó un departamento en la calle México, y que luego se mudó a otro del mismo edificio.

Antes de instalarse, su padre le dijo que debido a su situación procesal en otra causa (en la que está condenado por facilitación a la prostitución) había dejado allí dinero en efectivo. Ella desconocía el monto y cuando le consultó sobre el origen del mismo, su padre le dijo: “Todo en blanco”.

“Nunca toqué ni dispuse de ese dinero. De hecho, casi un mes después, el día 9/10/25, cuando se llevó a cabo el allanamiento del inmueble, el dinero fue hallado intacto por el personal policial”, explicó.

Añadió que el dinero que su padre había dejado en el departamento fue reclamado ante el Tribunal a los pocos días del allanamiento por una accionista de la firma INDECOMM S.R.L., “quien manifestó que dichos fondos eran de origen lícito y que contaba con la documentación contable correspondiente que así lo acreditaba”.

“Es de la más simple lógica que si el 12 de septiembre de 2025 yo hubiese sabido que semejante suma de dinero se encontraba en el lugar en el que vivo y que, además, como afirma el Sr. Fiscal yo hubiese estado a cargo de su resguardo y administración conociendo su presunto origen ilícito, no hubiese continuado durmiendo tranquilamente en ese domicilio con esa cantidad de dinero hasta casi un mes después”, consignó en el escrito.

“El único hecho concreto que subyace es el hallazgo de una suma de dinero en un inmueble que habito de manera transitoria, propiedad de una empresa en la que mi padre es accionista, y cuyos fondos han sido oportunamente reclamados por dicha firma como propios”

“El dinero se encontraba allí con anterioridad a mi mudanza, yo desconocía el monto al que ascendía y no realicé acto alguno de disposición, resguardo ni administración sobre esos fondos”, expuso.

Sobre su vínculo con Indecom, sostuvo que “no me une relación societaria alguna; no soy accionista, no integro su staff ni soy apoderada”

Sin relaciones con el mundo de la salud

“Jamás participé ni intervine en ninguna de las actividades comerciales que mi padre pudiera tener o haber tenido relacionadas con el mundo de la salud. No integro ni integré ninguna sociedad vinculada con la provisión de medicamentos o insumos médicos”.

“No administré dineros provenientes de tales actividades. No gestioné ningún negocio relacionado con ello, así como tampoco tuve ninguna contratación pública o privada con áreas del Estado Nacional, Provincial o Municipal dedicadas a la prestación o control de servicios de salud”, manifestó en su descargo.

“Tampoco mi padre me hizo parte de sus presuntas actividades relacionadas con el ANDIS, ni jamás me contó detalles sobre sus relaciones como prestador”.

El vínculo con su padre

Ornella Calvete efectuó un relato del vínculo con su padre y de las “complejidades” que marcaron su relación. Dio detalles de problemas de salud de su padre, y de la confianza que ella tenía en él.

“Fue desde que recuerdo un papá con dificultades… Papá convivió toda su vida con problemas de salud mental, pero recién de grande pude comprender y poner en palabras muchas de esas situaciones”.

Spagnuolo y Calvete 2

Los “chats” con su padre y “karinear la comisión”

En su descargo, Ornella rechazó que las conversaciones que el fiscal Picardi describió en la acusación estuvieran vinculadas a alguna intervención de su parte en relación con la firma Ortopedia Alemana o con su condición de proveedor del ANDIS. Explicó que el negocio sobre el que se hablaba se relacionaba con una posible "importación de agroquímicos".

Respecto de la frase “Escucháme Pedro si no me atendes me quedo el 3%, no me hagas Karinearte la comisión", aseguró que se trataba de una “broma”.

“La broma sobre quedarme con un 3% sólo puede ser leída como lo que es, una broma coyuntural. De ahí el uso del término "karinear” que como V.S. fácilmente entenderá es usado por mí de modo jocoso en una conversación privada con mi padre”.

"¿En qué cabeza cabe que el 12 de septiembre de 2025, habiendo estallado en todos los medios de comunicación del país el escándalo derivado de los audios que se atribuyen al exdirector del ANDIS y en el que supuestamente se menciona una comisión del 3%, yo haría seriamente alusión a ello si hubiese estado involucrada en algo de lo que aquí se investiga?", argumentó Ornella Calvete en su descargo.