Carlos Melconian dudó que Javier Milei logre inflación cero en 2026 y advirtió sobre un desgaste del Gobierno + Seguir en









El economista cuestionó la credibilidad oficial sobre una inflación de un dígito anual, alertó por la caída de la actividad, la falta de reservas y aseguró que no habrá reforma tributaria.

Carlos Melconian y nuevas críticas al programa económico. @carlosmelconian

El economista Carlos Melconian puso en duda este domingo que el gobierno de Javier Milei pueda alcanzar una inflación que arranque con cero en algún mes de 2026 y advirtió que insistir con esa promesa genera desgaste político y afecta la credibilidad del rumbo económico, especialmente en un contexto de caída de la actividad y restricciones estructurales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Melconian fue tajante: “No hay ningún anuncio del Gobierno que diga que la inflación va a dar cero coma y pico y que sea creíble”. Así rechazó los dichos del Presidente, quien había vaticinado que entre junio y agosto del año próximo el índice de precios comenzaría con cero.

El expresidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri sostuvo que el foco debería estar puesto en el nivel de actividad económica y no en promesas reiteradas sobre el sendero inflacionario. “Es la tercera vez que lo anuncian”, remarcó, y ejemplificó: “Cuando asumió Milei, los bancos llamaban a los clientes para ofrecer créditos. Hoy, eso no pasa”.

La advertencia de Carlos Melconian a Javier Milei: "Para sacar un programa que dé un dígito anual tenés que estar listo" Melconian también subrayó la necesidad de acumular reservas y aclaró que no se opone a un esquema cambiario gradual, como el de bandas, en un país donde la falta de dólares sigue siendo uno de los principales condicionantes. En ese marco, evaluó que una inflación estabilizada en los niveles actuales “no está mal” si se avanza en otros frentes clave.

“Quisiera tener inflación de un dígito, pero para sacar un programa que dé un dígito anual tenés que estar listo, y este Gobierno todavía no lo está”, afirmó en diálogo con LN+. Para el economista, la baja sostenida de la inflación debe ir acompañada por mejoras en el plano monetario, cambiario, en el nivel de actividad, el poder adquisitivo y la distribución del ingreso.

En su diagnóstico final, Melconian fue contundente: “La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este gobierno, pero no está mal si se van resolviendo los otros temas”. Además, descartó de plano uno de los debates recurrentes en la agenda económica: “Reforma tributaria no va a haber”, sentenció.