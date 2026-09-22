Diputados busca votar el Presupuesto 2027 antes de la llegada del papa León XIV + Agregar ámbito en









El proyecto llegará al recinto el 4 de noviembre, previo a la visita del Sumo Pontífice a la Argentina. Las reuniones informativas comenzarán el 13 de octubre y el dictamen se firmará a fines de ese mes.

La Cámara de Diputados tratará el Presupuesto 2027 el 4 de noviembre, antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina.

El oficialismo apura motores para lograr tener aprobado el Presupuesto 2027 antes de la llegada de León XIV. La Cámara de Diputados votorá proyecto el miércoles 4 de noviembre, antes de la llegada del Papa a la Argentina, el 8 de noviembre, en el marco de su gira por Sudamérica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cronograma de tratamiento comenzará con reuniones informativas en octubre. Los encuentros se realizarán el martes 13, miércoles 14, martes 20 y miércoles 21. El esquema incluye cinco reuniones informativas en total; la fecha de la restante aún no fue precisada.

El 27 y 28 de octubre estarán destinados a la discusión y firma del dictamen. Con ese paso cumplido, el proyecto llegará al recinto de la Cámara baja el 4 de noviembre.

El texto enviado por el Poder Ejecutivo prevé gastos por $202,1 billones para la Administración Nacional y establece que el ejercicio deberá cerrar con un resultado financiero equilibrado o superavitario. Para el conjunto del sector público nacional, estima un superávit financiero de $3,3 billones.

Las proyecciones oficiales contemplan un crecimiento económico del 4% en 2027, una inflación interanual del 18% a diciembre y un dólar de $1.847,60 para fin de año. El Gobierno también calcula un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI. Esas estimaciones son la base sobre la que se calcularon los ingresos y gastos del próximo ejercicio.

Discapacidad, uno de los puntos de negociación El capítulo de discapacidad aparece entre los asuntos más sensibles del Presupuesto 2027. Sus modificaciones a las pensiones y al esquema de prestaciones generaron diferencias incluso dentro del oficialismo, mientras Diputados debate por separado una prórroga de la emergencia en el sector. En ese debate, los legisladores libertarios trabajan con el PRO y la UCR en un dictamen alternativo que se apartaría de la propuesta incorporada al Presupuesto. Entre los pedidos del PRO figuran mantener la actualización automática del nomenclador de prestaciones y saldar las compensaciones adeudadas a los prestadores. El oficialismo propone que la actualización siga vinculada al IPC, pero pase a ser bimestral. El dictamen sobre discapacidad es distinto del dictamen del Presupuesto previsto para fines de octubre. Sin embargo, lo que acuerden ahora los bloques sobre ese tema podría incidir en la negociación de la ley presupuestaria, que el oficialismo aspira a llevar al recinto antes de la visita del Papa.

Temas Presupuesto

Diputados