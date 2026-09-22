Dólar, inflación y actividad: qué proyectan las empresas para la economía en 2027

Las compañías comenzaron a definir sus presupuestos para el próximo año y esperan un dólar por encima de la estimación oficial, mientras anticipan que continuará la desinflación.

Con el cierre de 2026 cada vez más cerca, las empresas argentinas comenzaron a definir sus presupuestos para el próximo año y ya establecen los principales supuestos sobre dólar, inflación, actividad, consumo, salarios y tasas de interés que utilizarán para proyectar ventas, costos, inversiones y necesidades de financiamiento.

Las estimaciones muestran algunas diferencias respecto del escenario planteado por el Gobierno en el Presupuesto 2027 . Uno de los principales contrastes aparece en el tipo de cambio: las compañías trabajan con un dólar de entre $1.900 y $1.950 para diciembre del próximo año , por encima de los $1.847,60 contemplados en las proyecciones oficiales.

Las estimaciones surgen de una evaluación realizada por la consultora Abeceb , que señala que las empresas mantienen como escenario central la continuidad del programa económico, aunque incorporan la posibilidad de una mayor volatilidad financiera y cambiaria durante un año atravesado por las elecciones presidenciales .

Para el cierre de 2026, las compañías proyectan un dólar de aproximadamente $1.594 . Hacia diciembre de 2027, esperan que avance hasta la zona de $1.900/$1.950, en un escenario de relativa estabilización del tipo de cambio real luego de la apreciación registrada durante este año.

La estimación empresaria para fines del próximo año se ubica alrededor de 5% por encima de los $1.847,60 previstos por el Gobierno , aunque resulta inferior a la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) , que proyecta una cotización de $2.015,70 para el mismo período.

El escenario contempla además una mayor oferta estructural de divisas proveniente de sectores como energía y minería, junto con la continuidad de la política de acumulación de reservas del Banco Central. Según el análisis, el crecimiento de las exportaciones podría contribuir a reducir parcialmente la restricción externa que históricamente condicionó los ciclos de expansión de la economía argentina.

La estimación de dólar e inflación está por encima del Presupuesto

Inflación: las empresas esperan cerca de 19% para 2027

En materia de precios, las proyecciones del sector privado aparecen más alineadas con las estimaciones oficiales. Las empresas trabajan con una inflación ligeramente inferior al 30% para el cierre de 2026 y de aproximadamente 19% durante 2027.

El escenario supone que el proceso de desinflación continuará, aunque Abeceb advierte que todavía persisten factores de inercia, mecanismos de indexación y una recomposición incompleta de precios relativos. Entre los factores que podrían condicionar la trayectoria aparecen los ajustes pendientes en tarifas, combustibles, transporte y otros precios regulados.

El Presupuesto 2027, por su parte, contempla una inflación de 29% para diciembre de este año y de 18% para fines de 2027. Los analistas relevados por el BCRA en el REM proyectan 30% y 20,5%, respectivamente.

Empresas, más cautas que el Gobierno sobre el crecimiento

Una diferencia más marcada aparece en las expectativas sobre el nivel de actividad. Las compañías proyectan que la economía crecerá alrededor de 2,6% durante 2026 y a un ritmo similar en 2027, sostenida por la continuidad de la desinflación, una recuperación gradual de los ingresos y el mayor dinamismo de los sectores exportadores.

La previsión es considerablemente más moderada que la incluida por el Poder Ejecutivo en el Presupuesto: el Gobierno proyecta una expansión del PBI de 3% este año y 4% en 2027.

El consumo privado, en tanto, crecería alrededor de 1,9% durante 2026 y 2,9% el próximo año. La recuperación estaría acompañada por una mejora del salario real cercana al 3% y una expansión gradual del crédito.

“El consumo masivo comienza a estabilizarse después del fuerte ajuste en volúmenes, mientras los bienes durables tendrán mayor espacio de expansión. El canal será cada vez más determinante, con un e-commerce que continúa ganando participación y crece muy por encima de los canales tradicionales”, señaló el informe.

A su vez, Abeceb anticipó cambios en la distribución territorial del consumo: “A esto se suma una nueva geografía de la demanda, con mayor dinamismo en regiones vinculadas a energía, minería y actividades exportadoras, mientras los grandes centros urbanos seguirán mostrando comportamientos más heterogéneos. Para las compañías, 2027 exigirá presupuestos más segmentados por producto, territorio, canal y momento de compra”.

Exportaciones, importaciones y tasas

El frente externo también aparece como uno de los factores que podrían sostener la actividad. Las empresas esperan que las exportaciones aumenten 8% en 2026 y otro 5% durante 2027. Las importaciones, por su parte, caerían 0,5% este año y crecerían 5,6% el próximo, acompañando la recuperación económica.

El escenario oficial contempla exportaciones por u$s124.801 millones e importaciones por u$s107.850 millones durante 2026. Para el próximo año, el Presupuesto proyecta ventas externas por u$s133.984 millones y compras por u$s118.424 millones, con un saldo favorable de u$s15.560 millones en la balanza de bienes y servicios.

En cuanto a las tasas de interés, Abeceb estima que la BADLAR podría ubicarse alrededor del 20% hacia fines de 2026 y continuar descendiendo durante 2027. Sin embargo, las tasas activas bajarían más lentamente debido al riesgo crediticio, la morosidad y los márgenes de intermediación.

El calendario electoral aparece nuevamente como un factor de riesgo: una mayor búsqueda de cobertura por parte de empresas e inversores podría generar episodios de volatilidad y dificultar una reducción sostenida de las tasas.

A pesar de la incertidumbre electoral, Abeceb considera que el programa financiero previsto para 2026 y 2027 y los elevados niveles de rollover reducen de manera significativa el riesgo de refinanciamiento del Tesoro.

“Este esquema permite transitar un 2027 sin necesidades de acceso al mercado internacional y constituye un soporte relevante para la estabilidad financiera”, sostuvo la consultora.