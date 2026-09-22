Cumbre Donald Trump-Xi Jinping: el mercado no se ilusiona con la posibilidad de grandes acuerdos

Los inversores estarán atentos a cualquier señal sobre la extensión de la tregua comercial y sus implicancias para los aranceles y las cadenas de suministro tecnológicos. Sin embargo, no esperan avances significativos en otras áreas.

Si bien la cumbre entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su contaparte china, Xi Jinping , este jueves será el evento de la semana para los mercados, eso no significa que las expectativas de los operadores, inversores y analistas sea muy grande. Al contrario, esperan avances moderados, focalizados en la prórroga de la tregua comercial y en la carrera tecnológica , sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) . Por lo tanto, cualquier novedad por fuera de ese escenario es probable que implique volatilidad en los mercados financieros .

El analista de la Oficina de Inversiones de Cohen Aliados Financieros , Martín Mejía , comentó a Ámbito que a pesar de que la reunión "es fundamental para las relaciones geopolíticas actuales", no cree que "vaya a generar impactos fuertes en los mercados, en línea con lo habitual en este tipo de encuentros bilaterales".

De todas maneras, consideró importante monitorear de cerca dos frentes: " El avance comercial en materia de IA (ya que las restricciones que aplica Estados Unidos sobre los insumos para su desarrollo y exportación a China continúan vigentes) y los detalles o menciones que puedan surgir respecto del petróleo ante las tensiones sobre el activo observadas este año''.

Por su parte, el economista de Eco Go , Honorio Zabaleta , consideró que "el mercado va a prestar atención, sobre todo, a si la reunión permite darle mayor duración y previsibilidad a la tregua comercial". Si bien el acuerdo vigente vence el 10 de noviembre, " todavía no hay una prórroga confirmada y no es lo mismo extenderlo unos meses que establecer un horizonte más largo que permita a las empresas planificar inversiones y abastecimiento".

No descartó tampoco que quizás se llegue a un acuerdo en materia comercial. "Se están negociando rebajas comerciales en productos no sensibles, tales como bienes de consumo, productos agrícolas y energía ".

Un punto central serán las negociaciones sobre las tierras raras y las restricciones tecnológicas, debido a que "China tiene una posición dominante de estos minerales claves para la industria automotriz, tecnológica y de defensa". En lo referido a la IA, sostuvo que "prima continuar con los mecanismos de comunicación sobre riesgos e incidentes" y enfatizó en que "no se va a tratar de una reunión determinante".

La cumbre entre Estados Unidos y China genera expectativas moderadas, por lo que se descartan grandes acuerdos globales. Depositphotos

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Desde Oxford Economics plantearon que la próxima reunión entre Trump y Xi, "marca un giro hacia una mayor previsibilidad en las relaciones entre Estados Unidos y China", aunque aclararon que las políticas bilaterales en materia de comercio, tecnología y seguridad mantienen una "trayectoria estructuralmente restrictiva".

“Si bien los riesgos macroeconómicos derivados de una escalada bilateral se han atenuado, la tendencia belicista en la política exterior de ambas partes persistirá”, señaló el informe, redactado por Louise Loo, economista jefa para Asia de Oxford Economics, y Michael Pearce, economista jefe para EEUU.

Ambas partes están ganando tiempo, dicen los economistas. “China quiere preservar el acceso a las exportaciones al tiempo que reduce su dependencia tecnológica externa”, escribieron.

Y agregaron: “Estados Unidos quiere limitar las interrupciones a corto plazo en la cadena de suministro y desarrollar la capacidad de fabricación en el país. La interdependencia económica es difícil de deshacer, y ambas partes necesitan tiempo para crear sustitutos confiables. Hasta ahora, los esfuerzos unilaterales para desacoplarse de China no han funcionado”.

Por su parte, el analista de Pepperstone, Felipe Barragán, explicó a Ámbito el bajo nivel de expectativas que tiene el mercado de la bilateral responde parcialmente "al cambio en el equilibrio negociador" observado durante los últimos meses.

El experto señaló que "China llega al encuentro con un sector exportador todavía muy dinámico y un superávit comercial encaminado a superar nuevamente el billón de dólares este año, mientras Washington enfrenta simultáneamente diversos frentes geopolíticos".

Por ese motivo, dijo que "es poco probable que Xi tenga incentivos para realizar grandes concesiones, mientras la propia Casa Blanca ha tratado de moderar las expectativas de avances sustanciales".

Los ejes del encuentro

Al igual que los demás expertos, Barragán destacó que el primer foco de los mercados será la continuidad de la tregua comercial: "Para los inversionistas, una prolongación de esa tregua sería relevante principalmente porque reduciría el riesgo de que el conflicto comercial vuelva a convertirse en un shock para las cadenas globales de suministro y para el crecimiento mundial".

Aunque explicó que "probablemente el mercado analizará más los detalles que cualquier declaración general sobre cooperación". En materia comercial, por ejemplo, "existe expectativa respecto de posibles anuncios sobre agricultura, barreras no arancelarias y una reducción recíproca de aranceles que cubriría aproximadamente u$s30.000 millones en bienes".

El segundo gran eje serán los minerales críticos y las tierras raras, ya que son "una variable especialmente relevante para industrias altamente dependientes de las cadenas de suministro chinas", como son los automóviles, defensa, electrónica y tecnología avanzada.

El tercer foco será la relación tecnológica entre ambos países. Por una parte, "los inversionistas estarán atentos a cualquier cambio en las restricciones estadounidenses sobre tecnología avanzada y semiconductores, un área donde Beijing viene solicitando mayor flexibilidad".

Los avances en cuánto a las cadenas de suministro de los sectores tecnológicos de punta tienen particular relevancia para el mercado, en un contexto en que las grandes empresas vinculadas al desarrollo de la IA se encuentra rompiendo récords de cotización en bolsa. ITD

Por otra, las conversaciones previas ya produjeron un avance más concreto en materia de inteligencia artificial: EEUU y China acordaron formalizar un diálogo sobre seguridad en IA y establecer canales de comunicación frente a eventuales incidentes, con una nueva reunión prevista en Shenzhen dentro de aproximadamente dos meses.

A nivel geopolítico, "Taiwán constituye otro elemento que el mercado seguirá muy de cerca". En este sentido, explicó que "cualquier modificación en el lenguaje sobre la isla o en la política de venta de armamento" podría tener "implicancias importantes" debido al papel central de Taipei dentro de la producción mundial de semiconductores y a las posibles repercusiones sobre las cadenas tecnológicas asiáticas.

Finalmente, Washington también pretende discutir con Beijing la guerra con Irán, "dado el peso de China como socio comercial de este último país". No obstante, Barragán reconoció que las expectativas de avances significativos en ese frente "parecen más limitadas".

"Si el encuentro entrega avances verificables en algunos de esos frentes, la interpretación probablemente será que Washington y Beijing continúan privilegiando la administración de su competencia antes que su intensificación", destacó el analista.

Si bien eso "no significaría una resolución de las diferencias estructurales entre ambas potencias", sí representaría algo relevante para los mercados en el corto plazo: "Una mayor previsibilidad sobre las reglas bajo las cuales esa rivalidad continuará desarrollándose".