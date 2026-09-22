Se traba el acuerdo comercial con EEUU: el Gobierno busca renegociar los términos, pero Washington lo rechaza + Agregar ámbito en









Delegados de la Casa Rosada intentan rediscutir los condiciones del acuerdo con Washington, porque desde el gobierno argentino no cuentan con los votos necesarios en el Congreso para ratificar el tratado comercial.

El acuerdo firmado en febrero pende de un hilo.

El Gobierno se encuentra en aprietos, ya que no tiene los votos asegurados en el Congreso para aprobar el acuerdo comercial que firmó con EEUU en febrero. Por ese motivo, enviados de la Casa Rosada buscan renegociar las condiciones del tratado, aunque con pocas probabilidades de éxito.

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Funcionarios de la administración de Donald Trump le dijeron a los emisarios de Milei que una nueva negociación no es viable, ya que dejaría sentado un precedente que podrían utilizar otros países que se encuentran en una situación similar a la de Argentina e instaron a la administración local a ratificar el acuerdo, según Bloomberg.

El medio norteamericano explicó que una de las razones que el gobierno de Milei esgrimió para renegociar los términos del pacto es producto del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles que Trump aplicó bajo la normativa conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Sin embargo, el 20 de febrero de 2026 la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el uso de la IEEPA para imponer aranceles era ilegal, ya que el Ejecutivo se había extralimitado en sus funciones constitucionales.

Como el acuerdo entre ambos países que se firmó el 5 de febrero fue bajo esa normativa que luego sería declarada ilegal por la Justicia norteamericana, dio origen a un limbo legal respecto a si el acuerdo seguía siendo válido o no con los aranceles que reinstauró Trump bajo otras normativas, tal como habían planteado en su momento diferentes analistas a Ámbito.

Enviados de Milei intentan renegociar las condiciones del acuerdo comercial con el Estados Unidos de Trump ante la falta de apoyo en el Congreso, pero EEUU rechaza la propuesta argumentando un precedente negativo. Qué se acordó en el acuerco comercial con EEUU En el Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) entre Argentina y Estados Unidos se estipuló, entre otras cosas, que Washington eliminaría aranceles recíprocos para 1.675 productos de una amplia gama de sectores productivos. Además, el Gobierno estadounidense ratificó su compromiso de revisar los aranceles al acero y al aluminio. A su vez, EEUU concederá un acceso preferencial de 100.000 toneladas anuales para la carne argentina, con 80.000 toneladas adicionales en 2026. Por su parte, Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, reducirá al 2% otras 20 (principalmente autopartes) y otorgará cuotas para vehículos, carne y productos agrícolas, con foco en bajar costos y mejorar la competitividad sistémica. La Casa Blanca también se comprometió a apoyar el financiamiento de inversiones en sectores críticos de la economía argentina, a través de organismos como el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC).