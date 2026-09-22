Plazo fijo en dólares: cuánto rinde invertir u$s3.500 a 90 días en septiembre 2026

Invertir u$s3.500 en un plazo fijo en dólares a 90 días permite obtener unos u$s16,40 de intereses según la tasa vigente.

El plazo fijo en dólares permite obtener un rendimiento sobre los ahorros en moneda estadounidense durante un período determinado.

Los ahorristas que tienen dólares pueden optar por colocarlos en un plazo fijo en moneda estadounidense para obtener un rendimiento durante un período determinado. Una de las alternativas disponibles contempla una inversión de US$3.500 durante 90 días.

De acuerdo con la tasa informada por el Banco Nación para depósitos en dólares , una colocación de ese monto a 90 días genera un rendimiento estimado de u$s 16,40 . De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista recibiría aproximadamente u$s3.516,40, siempre que se mantengan las condiciones de la operación.

Para los depósitos en dólares constituidos por canales electrónicos, el Banco Nación establece una TNA del 1,90% para plazos de entre 90 y 179 días , con una TEA del 1,91%. Estas tasas funcionan como referencia para calcular cuánto genera una colocación durante el período seleccionado.

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En el caso de una inversión inicial de u$s3.500 a 90 días , el interés aproximado alcanza los u$s16,40 . Por lo tanto, una vez cumplido el plazo, el capital acumulado sería cercano a u$s3.516,40 , compuesto por el dinero depositado originalmente y los intereses generados.

El resultado muestra que el rendimiento en dólares es acotado cuando se analiza una colocación de tres meses. Sin embargo, permite que el ahorrista mantenga sus fondos denominados en dólares y obtenga un interés mientras dure la inversión, en lugar de conservar el dinero sin generar rendimiento.

Cómo se calcula el interés del plazo fijo en dólares

El cálculo parte de la TNA del 1,90% y toma únicamente los días durante los cuales permanece depositado el dinero. Por tratarse de una operación de 90 días, no se aplica el porcentaje anual completo sobre los u$s3.500, sino la proporción correspondiente al período contratado.

Con ese criterio, los US$3.500 iniciales generan aproximadamente u$s16,40 de intereses durante los tres meses. La cifra es una estimación y puede estar sujeta a las condiciones específicas de la entidad al momento de constituir el depósito.

Además del rendimiento, es importante observar el plazo, la tasa ofrecida y el canal utilizado para realizar la operación. Banco Nación publica diferentes tasas según el período y distingue entre las colocaciones realizadas en sucursal y aquellas efectuadas por medios electrónicos.

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Qué monto se obtiene al finalizar los 90 días

Al vencimiento de la colocación, los u$s3.500 de capital inicial se sumarían a los aproximadamente US$16,40 obtenidos en concepto de intereses. El resultado estimado sería de u$s3.516,40 después de los 90 días.

El monto final depende de que se mantenga la tasa utilizada como referencia para el cálculo. Por eso, antes de constituir el depósito, es conveniente consultar las condiciones vigentes de la entidad y verificar la tasa correspondiente al plazo elegido.

El Banco Nación también establece distintas tasas para períodos superiores. Actualmente, para depósitos electrónicos, la tasa asciende al 2,75% para colocaciones de 180 a 269 días y al 3,25% para plazos de 270 a 364 días, mientras que para períodos de 365 a 720 días llega al 4,50%.