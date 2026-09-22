Irán mueve una pieza clave: ofrece reabrir el estrecho de Ormuz si EEUU reduce la presión militar

Teherán planteó retomar las conversaciones para terminar con las hostilidades. Descartó una reunión entre Masoud Pezeshkian y Donald Trump en Nueva York.

Irán condicionó la reapertura del estrecho de Ormuz a una reducción de la presión militar estadounidense.

Irán ofreció a Estados Unidos reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de una reducción de la presión militar de Washington y planteó retomar las negociaciones para poner fin definitivamente a las hostilidades entre ambos países, según reveló una fuente iraní que aseguró que la propuesta ya fue transmitida mediante intermediarios.

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El planteo abre una nueva posibilidad diplomática entre Teherán y Washington en medio de las tensiones entre ambos países. La iniciativa iraní condiciona cualquier avance sobre Ormuz a una disminución de la presión militar estadounidense y a la reanudación de las conversaciones.

La propuesta fue enviada a Washington a través de países que funcionan como mediadores entre ambos gobiernos. Ahora, Teherán buscará aprovechar la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla esta semana en Nueva York, para mantener consultas con esos intermediarios.

La intención iraní es que el eventual entendimiento no se limite únicamente a la situación del estrecho de Ormuz , sino que permita avanzar hacia conversaciones destinadas a terminar de manera definitiva con las hostilidades entre Irán y Estados Unidos.

Pese al movimiento diplomático, la fuente descartó que pueda producirse una reunión entre el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y su par estadounidense, Donald Trump , al margen de las actividades de la Asamblea General.

Irán buscará aprovechar la Asamblea General de la ONU para mantener consultas con los países mediadores.

Sin embargo, desde Teherán sostienen que la ausencia de un encuentro entre ambos mandatarios no elimina la posibilidad de alcanzar un entendimiento mediante las gestiones diplomáticas que mantienen terceros países.

"Existe la posibilidad de llegar a un acuerdo", aseguró el funcionario iraní. No obstante, advirtió que Estados Unidos deberá demostrar "seriedad y compromiso" para que las negociaciones puedan avanzar.

Ormuz, en el centro de una posible negociación

El estrecho de Ormuz vuelve así a ocupar un lugar central en las negociaciones entre ambos países. Irán puso sobre la mesa su reapertura como parte de una propuesta más amplia que incluye una reducción de la presión militar estadounidense y la vuelta al diálogo.

La iniciativa llega mientras Nueva York concentra esta semana buena parte de la actividad diplomática internacional por la Asamblea General de Naciones Unidas. Irán pretende utilizar ese escenario para conversar con los países que vienen actuando como canales de comunicación con Washington.

El gobierno iraní reclamó “seriedad y compromiso” de Washington para avanzar por la vía diplomática.

Por el momento, la propuesta no contempla un contacto directo entre Pezeshkian y Trump, por lo que cualquier avance inmediato dependerá de las conversaciones indirectas y del papel que desempeñen los mediadores.

La posición transmitida por Teherán combina de esta manera una oferta sobre Ormuz con condiciones dirigidas a Washington. El gobierno iraní considera que todavía existe margen para un acuerdo, aunque reclama señales estadounidenses antes de avanzar hacia una nueva instancia de negociación.

El próximo paso estará puesto en las consultas que Irán mantenga durante la Asamblea General y en la respuesta de Estados Unidos a la propuesta enviada mediante intermediarios, que podría determinar si ambas partes vuelven a una mesa de conversaciones para intentar poner fin a las hostilidades.