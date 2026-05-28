En busca del ahorro: todas las promociones disponibles este jueves 28 de mayo en Carrefour

Las ofertas disponibles hoy pueden variar, según el formato de tienda y el medio de pago utilizado por el cliente.

Carrefour mantendrá este jueves promociones bancarias, rebajas online y descuentos exclusivos con Mi Carrefour.

Las promociones en supermercados siguen siendo uno de los recursos más utilizados para intentar reducir el impacto de la inflación, sobre las compras del día a día. Este jueves 28 de mayo, Carrefour mantiene descuentos y beneficios disponibles tanto en sucursales físicas como en su plataforma online, con ofertas vinculadas a bancos, billeteras virtuales y programas propios de fidelización.

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Además, la cadena mantiene activos beneficios exclusivos para usuarios registrados en Mi Carrefour y para clientes que realizan pagos mediante determinadas entidades financieras.

Carrefour mantiene durante mayo distintas promociones vinculadas a su programa Mi Carrefour, que permite acceder a descuentos exclusivos, cupones digitales y beneficios personalizados para clientes registrados. Los usuarios adheridos al programa pueden activar promociones desde la aplicación oficial o mediante la web de Carrefour Argentina. Algunos descuentos funcionan automáticamente al identificar la cuenta en línea de caja o durante compras online.

Además, la cadena continúa ofreciendo descuentos en productos seleccionados de almacén, bebidas, congelados, higiene personal y limpieza. Muchas de esas ofertas forman parte de campañas semanales que se actualizan periódicamente dentro del catálogo oficial. Entre las promociones vigentes aparecen descuentos por cantidad, ofertas del tipo segunda unidad rebajada y beneficios acumulables con ciertos medios de pago.

La empresa también sostiene campañas especiales para compras realizadas mediante Carrefour Online, donde ciertos productos cuentan con precios promocionales exclusivos para operaciones digitales.

Carrefour - Super A La cadena francesa de supermercados Carrefour está en Argentina desde 1982.

Durante mayo, distintos bancos renovaron promociones para supermercados y Carrefour aparece entre las cadenas adheridas a varios de esos acuerdos. Algunas entidades mantienen descuentos semanales mediante tarjetas o pagos QR realizados a través de aplicaciones bancarias y billeteras virtuales.

Uno de los puntos más importantes es que muchos beneficios poseen topes máximos de reintegro. Eso significa que, aunque el descuento anunciado sea alto, existe un límite sobre el monto total que puede recuperarse.

También existen diferencias según el tipo de tarjeta utilizada. Algunas promociones funcionan solamente con crédito, mientras que otras incluyen pagos con débito o dinero en cuenta mediante aplicaciones móviles.

Al mismo tiempo, Carrefour continúa impulsando el uso de cupones digitales y promociones personalizadas, dentro de su ecosistema online. Muchas ofertas requieren activar previamente el beneficio desde la cuenta del usuario, antes de concretar la compra.

Algunos descuentos solamente aplican sobre productos seleccionados o categorías específicas. Determinadas promociones excluyen electrodomésticos, bebidas alcohólicas, entre otros.

Carrefour - Super A 2

Cómo aprovechar el ahorro al máximo

Antes de aprovechar estos descuentos, es importante revisar las condiciones oficiales de cada promoción. Uno de los principales puntos a verificar es la fecha exacta de vigencia y vencimiento. Muchas promociones cambian semanal o diariamente.

También conviene revisar si existen montos mínimos de compra para activar determinados descuentos. Algunos beneficios requieren superar ciertos valores para acceder al reintegro. Otra cuestión importante es controlar el stock disponible. Varias promociones publicadas online pueden agotarse rápidamente dependiendo de la demanda y de la sucursal elegida.

Las compras digitales requieren prestar atención a costos de envío, tiempos de entrega y disponibilidad según la zona. Carrefour mantiene operativa su plataforma online con distintas modalidades de retiro y entrega a domicilio.

También se recomiendan comparar precios finales incluso usando promociones. En algunos casos, los descuentos pueden resultar menos convenientes frente a otras ofertas disponibles.