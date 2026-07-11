La industria pone el foco sobre la crisis de las pymes: "La estabilidad sola no alcanza para generar empleo"

El economista Diego Coatz, alertó por un escenario de debilidad en el consumo. En esa línea, recalcó que el crecimiento actual se concentra en sectores extractivos mientras la economía real "está caída".

A medida que aumentan las señales de estabilidad macroeconómica , también crecen ciertas alertas por un escenario de debilidad en el consumo . En esa línea, el execonomista jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz , analizó el rumbo económico actual y afirmó que el crecimiento actual está concentrado en sectores extractivos como la minería, el agro y el petróleo , mientras buena parte de la economía real continúa en retroceso.

"La economía real está en caída", afirmó Coatz. En ese sentido, el economista explicó que, si bien el Producto Bruto Interno (PBI) muestra una mejora por actividades específicas, "la industria cayó casi 6%, el comercio también y la construcción sigue en niveles muy bajos".

En ese sentido, remarcó que los sectores que lideran el crecimiento son menos del 7% del empleo total , por lo que su expansión no alcanza para compensar la pérdida de puestos de trabajo en el resto de la economía.

Así, Coatz advirtió que las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas ya que "la pyme tiene menos margen para adaptarse" : "Cuando la actividad anda mal, el consumo no repunta, los salarios vienen cayendo y el empleo formal también. Se combinan tres factores que empujan el consumo hacia abajo", señaló.

Según explicó, este escenario acelera un proceso de concentración económica , ya que muchas empresas pequeñas enfrentan problemas financieros, dificultades para cobrar cheques y pérdida de ventas, mientras que las compañías con mayor respaldo logran absorber parte de ese mercado.

oatz advirtió que las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas ya que "la pyme tiene menos margen para adaptarse".

El especialista consideró que la estabilidad cambiaria y la desaceleración de la inflación, si bien son un logro importante también resultan insuficientes: "La economía tiene que ser estable y ordenada. Cualquier empresario valora que ya no exista la inestabilidad de hace dos años, pero tiene que venir acompañada de crecimiento económico y de sectores productivos que generen empleo".

En ese sentido, alertó que si el desarrollo de actividades mencionadas, como la minería, no logra derramar sobre el resto de la economía, esos mismos sectores podrían perder respaldo social. "El gran desafío es que ese crecimiento llegue al conjunto del aparato productivo", afirmó al respecto.

Javier Milei defendió el rumbo económico, insistió con la reforma del BCRA y palpitó el partido contra Suiza

El presidente Javier Milei defendió el rumbo económico del gobierno, a la par que insistió con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y hasta palpitó el partido contra Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, que se jugará el próximo sábado. En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que "está claro que hicimos crecer la economía" y destacó que los niveles de consumo y de exportación están en los "máximos de la historia".

Durante la jornada del jueves, el Presidente lideró una reunión de Gabinete donde uno de los principales temas abordados fue la reforma que se impulsa sobre el Banco Central. Según informaron fuentes oficiales a este medio, Milei presentó los lineamientos del proyecto que el Poder Ejecutivo está terminando de elaborar y confirmó que será enviado al Congreso en las próximas semanas.