Biromes y dulce de leche: qué sectores productivos omitió Javier Milei en su defensa a las importaciones

En su última entrevista, el Presidente de la Nación planteó que "no tenemos muchas más cosas" en la producción industrial.

La tensión entre importaciones de bienes de consumo, empleo y precios continúa siendo una encrucijada que involucra a la gestión económica, que parece haber tomado postura por la apertura sin resguardo para la mayoría de los sectores productivos nacionales . En ese marco, el presidente Javier Milei volvió a hacer una declaración que ratifica la posición de su administración .

El Presidente de la Nación comentó los contrastes entre las producciones de la Argentina y su próximo rival del Mundial, Suiza . "Suiza es uno de los países más prósperos del mundo ¿Qué produce Suiza? Turismo, relojes, chocolates, cortaplumas y servicios financieros", analizó.

"Cuando usted entra en un supermercado en Suiza, todo es importado", dijo Milei entrevistado en Radio Now y sostuvo que si no importaran "se morirían de hambre o estarían en un estado de obesidad flagrante porque solamente comerían chocolate".

Allí fue que se refirió a la producción nacional: "Nosotros en Argentina solamente comeríamos dulce de leche . Tendríamos unos problemas de sobrepeso tremendos porque sería lo único que comeríamos. Y andaríamos con biromes en colectivo nada más. O sea, no tenemos muchas más cosas ".

En el 2025, la Argentina cerró con un balance comercial positivo de u$s11.286 millones (cuando en el 2024 el superávit fue de u$s11.286 millones), a partir de exportaciones por u$s87.077 millones (9,3% más que el 2024) e importaciones por u$s75.791 millones (suba 24,7% interanual). Las cantidades exportadas crecieron un 10%, lo que compensó una leve caída de precios (0,6%); mientras que las importaciones subieron un 30,5% a partir de vehículos, bienes de consumo y bienes de capital.

Los sectores que empujaron ese superávit continúan teniendo una performance positiva este año. La energía (un 22,6% más en aceites crudos de petróleo, segunda principal sector) y el oro en bruto (29,8% de suba interanual, ubicándose en el séptimo lugar) empujaron las ventas foráneas.

Según informó la Secretaría de Agricultura, las exportaciones agroindustriales registraron un crecimiento del 18% en volumen durante los primeros cinco meses del año y totalizaron 53 millones de toneladas. Si se compara con el pasado año 2025, el aumento se ubicó cerca del 20% en la variación interanual. Los principales destinos fueron Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, China, Argelia, Indonesia, Egipto, Perú, Malasia e India, diez mercados que concentraron más del 53% del volumen total exportado.

En valor, las exportaciones sumaron u$s22.383 millones, un 17% más que en el mismo período del año anterior. Entre los principales complejos que impulsaron el crecimiento se ubicó el girasol, con un aumento del 142% en volumen y del 126% en valor. El trigo registró una suba del 64% en volumen y del 48% en valor.

Por su parte, el complejo de pesca mostró un incremento del 18% en volumen y del 23% en valor. La cebada avanzó 17% en volumen y 13% en valor. El maíz registró una suba del 12% en volumen y del 8% en valor. Por otro lado, el complejo de los lácteos, el volumen exportado creció 22% y el valor 14%. Los cítricos agrios aumentaron 31% en volumen y 42% en valor. Las legumbres registraron una expansión del 42% en volumen y del 64% en valor.