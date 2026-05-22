La cadena de supermercados Carrefour continúa durante mayo con una amplia variedad de promociones en supermercados físicos, compras online y beneficios vinculados a bancos y billeteras virtuales. Las ofertas alcanzan productos de consumo diario, artículos de limpieza, congelados, bebidas y categorías de higiene personal.
Cómo aprovechar las promociones de Carrefour en mayo de 2026
Los descuentos vigentes incluyen reintegros bancarios, descuentos para jubilados y beneficios exclusivos para clientes del programa Mi Carrefour.
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La empresa mantiene promociones acumulables en distintos canales de compra. Muchos consumidores combinan descuentos propios del supermercado con reintegros bancarios y beneficios de billeteras virtuales, para reducir el monto final del ticket. Los usuarios adheridos a Mi Carrefour acceden a promociones especiales, tanto en sucursales físicas como dentro de la tienda online. El programa reúne descuentos exclusivos, cupones y precios promocionales sobre productos seleccionados.
Beneficios vigentes en Carrefour durante mayo
Muchos clientes aprovechan las promociones activas en el sitio oficial para combinar descuentos y acceder a rebajas adicionales en distintas categorías. Entre los beneficios más importantes esta el acuerdo que sostienen junto con Banco Nación y MODO BNA+: la promoción permite acceder a un 30% de reintegro, pagando mediante QR con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por la entidad bancaria.
Las condiciones de ese beneficio incluyen:
- 30% de reintegro con Banco Nación y MODO BNA+
- pago mediante QR
- tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación
- tope semanal de $12.000 por cliente
- válido en supermercados adheridos
Los jubilados y pensionados, que cobran sus haberes mediante Banco Nación, también mantienen beneficios adicionales dentro del programa Beneficios Capital Humano:
- 5% de reintegro con BNA+ MODO
- disponible de lunes a viernes
- tope semanal de $5.000
- tope mensual de $20.000
- válido en cadenas adheridas como Carrefour
Detalle completo de las promociones vigentes ordenadas por día:
Todos los días
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Naranja X: 4 cuotas sin interés en toda la compra.
Lunes
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Club La Nación: 15% de descuento sin tope. Excluye electro y carnicería
Tarjeta de Crédito Carrefour Banco: 15% de descuento en compras de supermercado sin límite de reintegro
Mi Carrefour (ANSES y mayores de 60 años): 10% de descuento con tope de devolución de $35.000. Beneficio válido lunes, martes y miércoles
Mercado Pago: hasta 6 cuotas sin interés sin tarjeta. Promoción disponible lunes y miércoles
Martes
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Tarjeta de Crédito Carrefour Banco:
20% de descuento inmediato y sin tope. Excluye carnicería, frutas, verduras y electrodomésticos
15% de descuento con Club La Nación para entrega inmediata y sin límite de reintegro. Vigente de martes a domingo
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Mi Carrefour (ANSES y mayores de 60 años): 10% de descuento con tope de devolución de $35.000
Miércoles
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MODO (Visa y Mastercard): 30% de ahorro inmediato con tope semanal de $12.000. Jubilados acceden a un 5% extra con tope semanal de $5.000
Banco Patagonia:
35% de descuento en un pago con Visa. Tope de $20.000
30% de descuento en un pago con débito y crédito clásica Visa, Mastercard y Amex Plus. Tope de $15.000
25% de descuento en un pago con débito y crédito Visa. Tope de $15.000
20% de descuento en un pago con Visa. Tope de $12.500
20% de descuento con débito y crédito clásica Visa, Mastercard y Amex Plus. Tope de $10.000
15% de descuento con débito y crédito clásica Visa, Mastercard y Amex. Tope de $10.000
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Plan Sueldo:
Singular: 35% de ahorro con tope mensual de $20.000
Plus: 25% de ahorro con límite de $15.000
Común: 20% de ahorro con tope mensual de $12.500
Excluye electrodomésticos, electrónica, telefonía celular y carnicería
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Cuenta DNI: 10% de descuento acumulable sin tope. Excluye carnicería, frutas, verduras y electro
Empleados Públicos: 15% de descuento en alimentos secos, congelados, lácteos, fiambres, bebidas, limpieza y perfumería Tope mensual de $20.000
Tarjeta de Crédito Carrefour Banco: 15% de descuento sin límite de reintegro
Mi Carrefour (ANSES y mayores de 60 años): 10% de descuento con tope de devolución de $35.000
Mercado Pago: hasta 6 cuotas sin interés
Jueves
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Cuenta Digital Carrefour Banco:
20% de descuento en un pago con tope de $10.000
15% de descuento acumulable sin tope con dinero en cuenta. Excluye carnicería, frutas, verduras y electro
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Tarjeta de Crédito Carrefour Banco: 20% de descuento en un pago con tope de $10.000
Empleados Públicos: 15% de descuento en categorías seleccionadas con tope mensual de $20.000
Club La Nación: 10% de descuento sin tope para entrega inmediata
Viernes
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Cuenta Digital Carrefour Banco: 15% de descuento acumulable sin tope. Excluye carnicería, frutas, verduras y electro
Tarjeta de Crédito Carrefour Banco: 15% de descuento en supermercado sin límite de reintegro
Club La Nación: 10% de descuento sin tope para entrega inmediata
Sábados y domingos
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Tarjeta de Crédito Carrefour Banco:
3 cuotas sin interés
15% de descuento en compras de supermercado sin tope de reintegro
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Cuenta Digital Carrefour Banco: 10% de descuento acumulable sin tope. Excluye carnicería, frutas, verduras y electro
Club La Nación: 10% de descuento sin tope para entrega inmediata
Promociones con Cuenta Digital Carrefour y Tarjeta Carrefour
Las condiciones publicadas por Carrefour Banco incluyen promociones especiales sobre marcas adheridas y distintos rubros de consumo cotidiano. Entre los beneficios disponibles
- descuentos de hasta 35% en productos seleccionados
- promociones exclusivas con Cuenta Digital Carrefour
- rebajas pagando con Tarjeta Carrefour
- beneficios sobre categorías puntuales
- promociones sujetas a sucursal y canal de compra
Cómo aprovechar mejor las promociones de Carrefour
Muchos consumidores combinan distintos descuentos para reducir el gasto total de la compra semanal. Carrefour permite acumular promociones propias con beneficios bancarios y reintegros de billeteras digitales.
Se pueden intercalar y combinar los siguientes items:
- promociones de Mi Carrefour
- descuentos por cantidad
- reintegros bancarios
- beneficios con billeteras virtuales
- promociones online
La combinación de descuentos permite acceder a rebajas más altas sobre tickets grandes o compras familiares. Los usuarios suelen aprovechar promociones acumulables para productos de almacén, limpieza y artículos básicos. Los topes de reintegro aparecen entre los factores más importantes al momento de pagar.
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