Cómo aprovechar las promociones de Carrefour en mayo de 2026

Los descuentos vigentes incluyen reintegros bancarios, descuentos para jubilados y beneficios exclusivos para clientes del programa Mi Carrefour.

Algunas promociones establecen límites semanales o mensuales, por lo que dividir compras es un tip que puede ayudar a obtener un mayor ahorro.

La cadena de supermercados Carrefour continúa durante mayo con una amplia variedad de promociones en supermercados físicos, compras online y beneficios vinculados a bancos y billeteras virtuales. Las ofertas alcanzan productos de consumo diario, artículos de limpieza, congelados, bebidas y categorías de higiene personal.

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La empresa mantiene promociones acumulables en distintos canales de compra . Muchos consumidores combinan descuentos propios del supermercado con reintegros bancarios y beneficios de billeteras virtuales, para reducir el monto final del ticket. Los usuarios adheridos a Mi Carrefour acceden a promociones especiales, tanto en sucursales físicas como dentro de la tienda online. El programa reúne descuentos exclusivos, cupones y precios promocionales sobre productos seleccionados.

Muchos clientes aprovechan las promociones activas en el sitio oficial para combinar descuentos y acceder a rebajas adicionales en distintas categorías. Entre los beneficios más importantes esta el acuerdo que sostienen junto con Banco Nación y MODO BNA+: la promoción permite acceder a un 30% de reintegro , pagando mediante QR con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por la entidad bancaria.

Las condiciones de ese beneficio incluyen:

30% de reintegro con Banco Nación y MODO BNA+

pago mediante QR

tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación

tope semanal de $12.000 por cliente

válido en supermercados adheridos

Los jubilados y pensionados, que cobran sus haberes mediante Banco Nación, también mantienen beneficios adicionales dentro del programa Beneficios Capital Humano:

5% de reintegro con BNA+ MODO

disponible de lunes a viernes

tope semanal de $5.000

tope mensual de $20.000

válido en cadenas adheridas como Carrefour

Detalle completo de las promociones vigentes ordenadas por día:

Todos los días

Naranja X: 4 cuotas sin interés en toda la compra.

Lunes

Club La Nación: 15% de descuento sin tope. Excluye electro y carnicería

Tarjeta de Crédito Carrefour Banco: 15% de descuento en compras de supermercado sin límite de reintegro

Mi Carrefour (ANSES y mayores de 60 años): 10% de descuento con tope de devolución de $35.000. Beneficio válido lunes, martes y miércoles

Mercado Pago: hasta 6 cuotas sin interés sin tarjeta. Promoción disponible lunes y miércoles

Martes

Tarjeta de Crédito Carrefour Banco: 20% de descuento inmediato y sin tope. Excluye carnicería, frutas, verduras y electrodomésticos 15% de descuento con Club La Nación para entrega inmediata y sin límite de reintegro. Vigente de martes a domingo

Mi Carrefour (ANSES y mayores de 60 años): 10% de descuento con tope de devolución de $35.000

Miércoles

MODO (Visa y Mastercard): 30% de ahorro inmediato con tope semanal de $12.000. Jubilados acceden a un 5% extra con tope semanal de $5.000

Banco Patagonia:

35% de descuento en un pago con Visa. Tope de $20.000

30% de descuento en un pago con débito y crédito clásica Visa, Mastercard y Amex Plus. Tope de $15.000

25% de descuento en un pago con débito y crédito Visa. Tope de $15.000

20% de descuento en un pago con Visa. Tope de $12.500

20% de descuento con débito y crédito clásica Visa, Mastercard y Amex Plus. Tope de $10.000

15% de descuento con débito y crédito clásica Visa, Mastercard y Amex. Tope de $10.000

Plan Sueldo:

Singular: 35% de ahorro con tope mensual de $20.000

Plus: 25% de ahorro con límite de $15.000

Común: 20% de ahorro con tope mensual de $12.500

Excluye electrodomésticos, electrónica, telefonía celular y carnicería

Cuenta DNI: 10% de descuento acumulable sin tope. Excluye carnicería, frutas, verduras y electro

Empleados Públicos: 15% de descuento en alimentos secos, congelados, lácteos, fiambres, bebidas, limpieza y perfumería Tope mensual de $20.000

Tarjeta de Crédito Carrefour Banco: 15% de descuento sin límite de reintegro

Mi Carrefour (ANSES y mayores de 60 años): 10% de descuento con tope de devolución de $35.000

Mercado Pago: hasta 6 cuotas sin interés

Jueves

Cuenta Digital Carrefour Banco:

20% de descuento en un pago con tope de $10.000

15% de descuento acumulable sin tope con dinero en cuenta. Excluye carnicería, frutas, verduras y electro

Tarjeta de Crédito Carrefour Banco: 20% de descuento en un pago con tope de $10.000

Empleados Públicos: 15% de descuento en categorías seleccionadas con tope mensual de $20.000

Club La Nación: 10% de descuento sin tope para entrega inmediata

Viernes

Cuenta Digital Carrefour Banco: 15% de descuento acumulable sin tope. Excluye carnicería, frutas, verduras y electro

Tarjeta de Crédito Carrefour Banco: 15% de descuento en supermercado sin límite de reintegro

Club La Nación: 10% de descuento sin tope para entrega inmediata

Sábados y domingos

Tarjeta de Crédito Carrefour Banco:

3 cuotas sin interés

15% de descuento en compras de supermercado sin tope de reintegro

Cuenta Digital Carrefour Banco: 10% de descuento acumulable sin tope. Excluye carnicería, frutas, verduras y electro

Club La Nación: 10% de descuento sin tope para entrega inmediata

Supermercado Imagen: magnific

Promociones con Cuenta Digital Carrefour y Tarjeta Carrefour

Las condiciones publicadas por Carrefour Banco incluyen promociones especiales sobre marcas adheridas y distintos rubros de consumo cotidiano. Entre los beneficios disponibles

descuentos de hasta 35% en productos seleccionados

promociones exclusivas con Cuenta Digital Carrefour

rebajas pagando con Tarjeta Carrefour

beneficios sobre categorías puntuales

promociones sujetas a sucursal y canal de compra

Carrefour-PreciosCorajudos.jpg

Cómo aprovechar mejor las promociones de Carrefour

Muchos consumidores combinan distintos descuentos para reducir el gasto total de la compra semanal. Carrefour permite acumular promociones propias con beneficios bancarios y reintegros de billeteras digitales.

Se pueden intercalar y combinar los siguientes items:

promociones de Mi Carrefour

descuentos por cantidad

reintegros bancarios

beneficios con billeteras virtuales

promociones online

La combinación de descuentos permite acceder a rebajas más altas sobre tickets grandes o compras familiares. Los usuarios suelen aprovechar promociones acumulables para productos de almacén, limpieza y artículos básicos. Los topes de reintegro aparecen entre los factores más importantes al momento de pagar.