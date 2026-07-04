Cómo ahorrar en una cadena de supermercados durante el mes de julio

Esta franquicia renovó sus beneficios del mes con cupones personalizados, promociones acumulables y precios congelados en diversos productos.

Los descuentos disponibles pueden combinarse con otras acciones disponibles todo el mes.

Esta cadena de supermercados renovó durante julio su esquema de promociones y descuentos . La estrategia combina cupones personalizados para los usuarios de su programa de fidelización, productos con precios fijos durante todo el mes y beneficios que pueden acumularse en determinadas compras, tanto en tiendas físicas como en la plataforma online.

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El programa de ahorro de DIA está disponible para quienes formen parte de ClubDIA , el sistema de fidelización gratuito de la empresa. A través de la aplicación oficial o del sitio web, los clientes pueden activar cupones exclusivos y acceder a promociones adaptadas a sus hábitos de compra, además de ofertas semanales y descuentos especiales sobre distintas categorías de productos.

Uno de los principales beneficios de ClubDIA son los cupones personalizados . A diferencia de las promociones generales, estos descuentos se generan según el historial de compras de cada usuario, por lo que cada cliente recibe ofertas diferentes, de acuerdo con los productos que suele adquirir con mayor frecuencia.

Los cupones pueden consultarse desde la aplicación o ingresando a la cuenta personal en la tienda online . Una vez activados, se aplican automáticamente al momento de pagar, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción y el cliente identifique su membresía de ClubDIA, antes de finalizar la compra.

Los descuentos personalizados abarcan distintas categorías , desde alimentos y bebidas hasta productos de limpieza, higiene personal y artículos para el hogar. De esa manera, cada usuario puede acceder a promociones alineadas con sus hábitos de consumo.

Ahorrámes DIA: productos con precio fijo todo el mes

La campaña Ahorrámes DIA es otro de los ejes de julio. La cadena selecciona una amplia variedad de productos que mantienen el mismo precio durante todo el mes, evitando modificaciones semanales.

La iniciativa incluye artículos de consumo diario como alimentos secos, lácteos, bebidas, productos de limpieza, higiene personal y artículos de almacén.

Esta campaña también permite combinar los precios promocionales con otras acciones comerciales disponibles para miembros de ClubDIA. En los casos permitidos, el descuento personalizado se aplica sobre un producto que ya forma parte de Ahorrámes DIA, incrementando el ahorro.

Promociones acumulables y descuentos semanales

Además de los precios fijos y los cupones personalizados, DIA mantiene promociones semanales que cambian a lo largo del mes. Estas acciones incluyen rebajas en categorías específicas, descuentos por cantidad de unidades y beneficios asociados a medios de pago específicos.

Una de las características que más se valoran es la posibilidad de acumular promociones cuando las condiciones lo permiten. Esto significa que un producto puede formar parte de Ahorrámes DIA y, al mismo tiempo, recibir un descuento adicional, mediante un cupón personalizado o una acción exclusiva para socios de ClubDIA.

La empresa aconseja revisar las condiciones de cada promoción antes de hacer la compra, ya que algunos beneficios tienen límites de uso o se encuentran disponibles únicamente durante determinados días. También existen campañas especiales vinculadas con fechas comerciales o categorías específicas, que se renuevan semanalmente.

En la tienda online, las promociones aparecen identificadas dentro de cada producto y pueden visualizarse antes de confirmar el pedido.

Ofertas especiales para miembros ClubDIA en julio

Durante julio, quienes formen parte de ClubDIA siguen accediendo a beneficios exclusivos que no están disponibles para el resto de los clientes. Entre ellos se encuentran descuentos adicionales, promociones anticipadas y campañas especiales diseñadas exclusivamente para los usuarios registrados.

La adhesión al programa es gratuita y puede realizarse tanto desde la aplicación oficial, como en el sitio web de la cadena. Una vez registrado, el cliente comienza a recibir cupones personalizados y puede acceder a todas las promociones identificándose con su cuenta antes de concretar la compra.