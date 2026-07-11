Envejecimiento poblacional: desmienten un mito sobre su impacto en la economía + Agregar ámbito en









A pesar de la caída de la natalidad en los últimos 70 años, se registró un aumento en el PBI por cápita. Apuntan al efecto de la tecnología.

El PBI per cápita crece en zonas de pocos habitantes y avanzada edad. Magnific

La preocupación toma escala global: la caída de la natalidad parece construir un horizonte en donde la productividad entraría en peligro. Sin embargo, una reciente investigación probó que las economías prosperan pese a tener una población más envejecida y menos numerosa.

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El estudio muestra que las tasas de natalidad en todos los continentes vienen teniendo una reducción en todos los continentes en los últimos 70 años de forma ininterrumpida. El índice ha decrecido de 3,78 nacimientos por cada 100 personas en 1950 a 1,71 en el 2025, pero aún así cada punto de caída se correspondió con un aumento del 26,8% en PBI por trabajador.

El informe encabezado por el Premio Nobel de Economía en 2024, Daron Acemoglu, reveló además que los trabajadores y las empresas optan por la tecnología para compensar la caída en la mano de obra disponible, generando así un aumento de la productividad por cada trabajador.

Estudios revelan que se extiende cada vez más la edad de la población económicamente activa. Freepik La vida después de jubilarse: 7 de cada 10 argentinos planean seguir trabajando Un informe del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de Universidad Argentina de la Empresa (UADE) revelo cómo perciben los argentinos la etapa de la vejez y cuáles son las expectativas de cara a la jubilación. Por lo que, 7 de cada 10 encuestados aseguran que continuarán trabajando de manera parcial con un 44%, tiempo completo un 27%, mientras que un 26% afirma que dejará de trabajar.

Según el estudio, la preferencia por continuar trabajando a tiempo parcial es mayor en los grupos de 50 a 64 años y en los sectores de nivel socioeconómico alto, lo que el análisis sugiere que, "para algunos, el trabajo es no solo una necesidad económica sino un fin en sí mismo".

Uno de los principales nudos de preocupación es el mercado laboral. El 86% de los encuestados sostiene que las personas mayores enfrentan discriminación a la hora de buscar empleo. Esta percepción "puede desalentar la participación laboral de los mayores y reforzar la exclusión". El 56% de los consultados expresa estar preocupado por las consecuencias del envejecimiento poblacional en Argentina, en particular su impacto en jubilaciones y servicios de salud. La inquietud aumenta entre los hombres, especialmente en los de 50 años o más. Sin embargo, la preocupación por el tema es menor entre los jóvenes.

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