Era Milei: dato clave revela que inflación de un bimestre podría superar el IPC anual de Macri y Fernández

Sin embargo, la particularidad de la inflación de CABA la resalta el economista y escritor de Falacias Libertarias, Guido Agostinelli: medido bajo la misma metodología de IPC GCBA, mientras que entre diciembre-enero de la gestión Milei la suba de precios local fue del 47,4% , Mauricio Macri en sus primeros doce meses de gobierno marcó un 44,8% y Alberto Fernández un 30,1% . Lo que acumuló el ex presidente perteneciente al PRO en un año, fue superado por Milei en un bimestre.

En la Ciudad, Alimentos y Bebidas no alcohólicas es el sector que marcó la mayor suba interanual, con un 303,1%, y una mensual de 25,4%. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Pan y cereales (27,9%), Leche, productos lácteos y huevos (28,1%) y Carnes y derivados (17,2%).

Al mismo tiempo, el rubro Transporte anotó la mayor suba mensual, con un 33,7%, y una interanual de 248,5%. El incremento está motorizado por el aumento del combustible.

El ritmo fue seguido por el sector Salud (30,3%), Recreación y Cultura (30,5%) y Restaurantes y hoteles, que se elevó al 24,1%. Por último, Vivienda y servicios del hogar aumentó un 10%, con la promesa de que el mes que viene traerá mayores subas.

Las brechas intersectoriales, el desafío para bajar la inflación

Es por esto que Agostinelli habla de una “disparidad muy grande” entre segmentos que, en el largo plazo, tenderá a estabilizarse. “Si un sector quedó muy relegado con respecto a la inflación general, u otro muy por encima, la experiencia muestra entonces que habrá rubros que deberán aumentar por debajo y otros, como Educación, pretendan un salto mayor para actualizarse”.

La reflexión lleva a consultar por la posibilidad de ver un sendero marcado por la desaceleración de precios, lo que, no queda del todo claro que así pueda concretarse. Bajo este panorama, para Agostinelli ell problema no radica tanto en el valor de la inflación, que iría a la baja producto de la caída del consumo, sino en el piso en donde podría estacionarse. “Ese piso está determinado por la inercia, por la inflación contractual”, alerta el economista.

Inflacion-Precios-Supermercado Los precios de los alimentos subieron fuertemente. Ignacio Petunchi

La indexación se ve en todo tipo de contratos. Alquileres y créditos UVA son dos ejemplos claros. “La economía trae un arrastre de varios meses, por lo cual veo difícil en el corto plazo volver a valores de un dígito. Probablemente se fije un piso más alto del que mantuvo el gobierno anterior”, concluye el economista.

Para Emiliano Libman, investigador de FUNDAR, “todavía no terminó el proceso de ajuste de precios relativos, por ejemplo el tipo de cambio ya quedará atrasado”. A su vez, resalta un limitante en la meta de desinflación: “todo esto es sin contar paritarias, alfo fundamental porque podría implicar que la inflación no baje tan rápido”. De quedar muy atrasadas, se debilitaría el propio Ejecutivo y la economía real se resentiría.



Por ser un termómetro del panorama inflacionario, la discusión se extrapola a nivel nacional. Según el nivel del REM (BCRA), la inflación en febrero debiera ser de 18% y en marzo de 15,3%. Si el panorama no se desmadra y rompe con las proyecciones, recién en junio Argentina mantendría un nivel de precios de un dígito: 8,2%.