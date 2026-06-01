Por la suba de combustibles, llenar el tanque podría costar casi $500.000 más este año

Un informe estimó que los hogares con automóvil ya afrontan un costo adicional de $116.600 por las subas de combustibles derivadas del conflicto en Medio Oriente. Si se mantiene el alza, el impacto continuará.

El conflicto en Medio Oriente elevó los precios internacionales del petróleo y comenzó a impactar en el costo de los combustibles para los consumidores argentinos.

La escalada del conflicto en Medio Oriente comenzó a reflejarse con fuerza en los surtidores argentinos. Aunque las principales petroleras mantuvieron un esquema de contención de precios de los combustibles durante las últimas semanas, un informe privado estimó que los hogares con automóvil ya afrontan un gasto adicional de $116.600 desde el inicio de la crisis internacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El estudio, elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG), calculó además que, si los precios actuales se mantienen durante los próximos doce meses, el costo extra para una familia con vehículo podría alcanzar los $466.497 anuales.

La suba se explica por el fuerte incremento que registró el petróleo tras el estallido de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, un factor que elevó los costos energéticos a nivel global y obligó a los distintos países a adoptar estrategias para amortiguar el impacto sobre los consumidores.

Según el relevamiento, el 46,5% de los hogares argentinos posee automóvil y consume en promedio 75 litros mensuales de nafta súper y otros 26,2 litros de nafta premium. Como consecuencia de las subas registradas desde el inicio del conflicto, el gasto mensual promedio en combustibles aumentó $38.874 por hogar.

El informe también analizó el impacto sobre los ingresos de los trabajadores. De acuerdo con los cálculos realizados en base a datos oficiales, la cantidad de horas de trabajo necesarias para cubrir el gasto mensual en combustibles pasó de 17,6 horas en febrero a 20,8 horas en abril. Esto implica que un trabajador promedio necesita dedicar tres horas más de trabajo por mes para afrontar el mismo consumo de nafta.

naftas gasoil combustibles petroleo Depositphotos

Argentina quedó entre los países con mayores aumentos

El trabajo señala que Argentina se ubicó entre los 42 países con mayores incrementos en los precios de los combustibles entre un total de 129 naciones analizadas desde el comienzo de la crisis en Medio Oriente.

En términos de dólares, la nafta súper acumuló una suba del 23,1%, mientras que la premium avanzó 19,7%. Como resultado, el precio promedio local alcanzó los u$s1,44 por litro.

Ese valor se ubica por encima del registrado en Estados Unidos, donde el litro cuesta alrededor de u$s1,19, y también supera al de Brasil, que ronda los u$s1,35 por litro.

El rol de YPF y el congelamiento de precios

El encarecimiento de los combustibles se produjo pese a la decisión de YPF de implementar un congelamiento temporal de precios, medida que luego fue acompañada por el resto de las petroleras del mercado.

La petrolera de mayoría estatal, que concentra cerca del 60% de las ventas de combustibles del país, dispuso inicialmente una pausa de 45 días en las actualizaciones y posteriormente extendió el esquema por otro período similar tras aplicar un ajuste del 1%.

De acuerdo con el informe, esa estrategia permitió amortiguar parte del impacto internacional y evitar un traslado inmediato de toda la suba del petróleo al consumidor final.

naftas-combustibles.jpg Depositphotos

Sin embargo, especialistas del sector sostienen que una porción del aumento internacional todavía no fue absorbida por los surtidores. Según estimaciones citadas en el relevamiento, los precios domésticos deberían haber aumentado cerca de un 34% para reflejar completamente el shock externo.

El petróleo sigue siendo la principal incógnita

La evolución futura de los combustibles dependerá en gran medida de lo que ocurra con el precio internacional del crudo.

El informe recuerda que YPF tomó como referencia un barril de petróleo cercano a los u$s70 cuando definió su política de precios. Sin embargo, durante el conflicto el Brent llegó a superar los u$s120 y actualmente se mantiene en torno a los u$s92 por barril.

En el sector energético consideran poco probable un regreso a valores cercanos a los u$s60 y prevén que el petróleo permanezca durante un período prolongado en niveles cercanos a los u$s90 por barril.

También cayó el consumo

La suba de precios comenzó a impactar sobre la demanda. Durante abril las ventas de combustibles registraron una caída del 2,4% interanual y del 5,1% respecto de marzo. El descenso fue especialmente marcado en el interior del país, donde 19 de las 24 provincias registraron bajas en las ventas.

Las mayores caídas se observaron en Corrientes, Formosa y Santa Cruz, mientras que solo San Juan, Neuquén, Tucumán y Catamarca lograron mostrar incrementos interanuales en el consumo.