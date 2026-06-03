Los sectores perdedores y ganadores en el consumo

Los datos oficiales muestran un nivel récord de consumo mientras la masa salarial se encuentra 11% por debajo del máximo histórico, señala un estudio de PxQ que hace referencia a la suba de los servicios para explicar esta diferencia. Los salarios registrados habrían dejado de caer en mayo, pero pierden 4% en el año.

Mucho se ha discutido últimamente sobre el nivel del consumo. Mientras desde el Gobierno se insiste en que se encuentra en niveles “récord”, desde la oposición se dice todo lo contrario. Este martes se sumó a la polémica un informe de la consultora PxQ donde se advierte que “Parece haber una disociación entre la estadística oficial de consumo privado y la dinámica de ciertos indicadores de ventas de bienes en el mercado local”.

Javier Milei afirmó recientemente que el consumo en Argentina se encuentra en máximos históricos y rechazó de forma categórica que exista una crisis en el sector. Para justificarlo, el presidente compartió, en redes sociales, videos de centros comerciales y de las tradicionales pizzerías repletas de gente a fin de mes para rebatir el discurso de la recesión.

Sin embargo, el consumo masivo tuvo una caída promedio de 3,3% en el primer cuatrimestre del año, según señala la consultora Scentia.

El informe de PxQ recuerda que el consumo privado aumentó 7,9% anual en 2025 y alcanzó su máximo nivel histórico . Pero advierte que esto ocurre en paralelo a una masa salarial que en términos reales se ubica 11% por debajo del máximo de 2015 y con ventas en supermercados que todavía están 9% por debajo de 2023 y 27% con respecto al máximo de 2015.

Por esta razón señala que parece existir una disociación entre la estadística oficial y la dinámica de ciertos indicadores de ventas de bienes en el mercado local.

Para aclarar el tema hace referencia a cómo se calcula el consumo. Conceptualmente, explica la consultora que dirige Emmanuel Álvarez Agis, todo el ingreso de un hogar que no se destine al ahorro es consumo. A título de ejemplo, si un hogar gana 100 y ahorra 10, su consumo es 90. Ahora bien, si al mes siguiente tiene que destinar 10 adicionales a pagar servicios públicos o el alquiler, el ahorro baja a 0 y el consumo “aumenta” a 100.

Para analizar el tema con más detalle, el trabajo recalcula el incremento del consumo en 2025 descontando, entre otros rubros, los servicios públicos, los gastos en turismo en el exterior y los bienes importados. Obtiene así una muestra del “consumo del mercado interno” que sube 1,4% - en lugar del 7,9% global -. Se trata de un avance más modesto que parece estar más a tono con el desánimo que muestran las encuestas de opinión pública.

Las diferencias entre los distintos tipos de consumo resultan notables cuando el punto de referencia se ubica años atrás, en 2017. PxQ señala que las ventas en supermercados cayeron 16,7%, mientras que las importaciones de bienes finales subieron 13% y el consumo de energía eléctrica subió 18,7%.

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Salarios

En tanto, los salarios acordados en paritarias por los principales gremios registraron un aumento promedio de 2,5% en el mes pasado, según la consultora Synopsis. De esta forma, por primera vez desde junio de 2025 los sueldos le habrían ganado a la inflación.

El aumento en el índice de precios al consumidor del mes que acaba de concluir se ubicaría entre 2,1 y 2,5%, según la estimación de las principales consultoras privadas. Fuentes oficiales son optimistas y esperan una marcada reducción en el dato de inflación a partir de la caída que registraron los precios de algunos alimentos en las primeras semanas de mayo.

En consecuencia, el ajuste salarial que es calculado por la consultora que dirige Lucas Romero, superaría al índice, tras casi un año en el que quedó rezagado. En los últimos doce meses los ajustes en paritarias suman casi 28% (27,9%) con una pérdida de poder adquisitivo en los salarios de estos gremios del orden de 4%.

Cabe señalar que los incrementos acordados en mayo por algunos de los sindicatos con más afiliados se ubican por debajo de la inflación proyectada. Tales son los casos de Empleados de Comercio -el más numeroso- con 1,3% y Camioneros, con 1,7%.

Los analistas sostienen que el deterioro del poder adquisitivo es mayor debido al encarecimiento relativo de los servicios básicos (tarifas, educación, salud). Ecolatina calcula que mientras que a fines de 2023 estos servicios representaban el 22% del ingreso de los hogares, a marzo de 2026 absorben el 29,3%, limitando la disponibilidad de fondos para el consumo de bienes no esenciales.

En este contexto, estimaciones privadas tienden a proyectar una recuperación paulatina y heterogénea del consumo, vinculada a la recuperación del salario real -que se espera a partir de la desaceleración de la inflación – y de la mano de reactivación del crédito.