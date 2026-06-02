¿El dólar oficial toma impulso? Arranca la jornada en su nivel más alto desde febrero + Agregar ámbito en









La divisa viene de anotar su mayor salto desde el pasado 20 de marzo y su precio más alto en cuatro meses. Sin embargo, eso no frena el ritmo comprador del Banco Central.

¿A cuánto cotiza el dólar este martes? Depositphotos

El dólar oficial inició junio con fuerza, ubicándose en su valor más alto desde febrero. Por su parte, el mercado analiza como seguirá la tendencia compradora por parte del Banco Central (BCRA), en un contexto en que se encuentra cerca de alcanzar su meta de acumulación anual de reservas en tan solo 6 meses, de la mano de la liquidación del agro por la cosecha gruesa y el regreso de emisiones de deuda corporativa.

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El dólar mayorista abre a $1.426 para la venta en el segmento mayorista. Sin embargo, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubica a $1.764,15, con una brecha del 23,7%. A nivel minorista, el dólar se ubica a $1.445 para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta se posiciona a $1.878,5.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP cotiza a $1.438,40, mientras que el contado con liquidación (CCL) se vende a $1.490,97, por lo que la brecha con el mayorista es de 4,6%, el menor nivel en casi tres meses. En tanto, el dólar blue se ofrece a $1.435, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

dolar blue inversiones finanzas El BCRA se acerca a su meta de reservas anual en solo 6 meses. Depositphotos

Reservas: el BCRA desacelera las compras, pero se acerca a la meta El BCRA comenzó junio con compras moderadas en el mercado de cambios, luego de haber cerrado mayo con el segundo mayor saldo comprador mensual del año. La autoridad monetaria adquirió u$s55 millones ayer y llevó el acumulado de 2026 a u$s9.802 millones, cada vez más cerca de la barrera de los u$s10.000 millones.

El dato llega en un contexto en el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a flexibilizar la exigencia sobre la acumulación de reservas. Según un análisis publicado por Ámbito, el organismo recortó en unos u$s11.800 millones la meta de reservas internacionales netas prevista para junio de 2026 frente al objetivo que había sido pautado el año pasado. Para el economista Gustavo Ber, "un gradual reacomodamiento (del dólar) en combinación con una sostenida acumulación de reservas sería bienvenido por parte de los inversores, en especial de no afectar la mejor trayectoria reciente de la inflación".

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