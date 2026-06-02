Los bonos en dólares operan en verde en Wall Street y el riesgo país se ubica por debajo de los 490 puntos + Agregar ámbito en









En sintonía con los mercados extranjeros, la deuda soberana local avanza en Nueva York.

Los mercados globales operan al alza este martes 2 de junio. Depositphotos

Los bonos en dólares operan en verde en Wall Street y el riesgo país se ubica por debajo de los 490 puntos. Esto sucede en sintonía con la renta fija global que avanza. La guerra en Medio Oriente aún vigente era compensada parcialmente en los mercados por las noticias tecnológicas.

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Los futuros de Wall Street operan en verde: Dow Jones +0,6%, S&P 500 +0,3% y Nasdaq +0,2%. El petróleo Brent sube 2,9% y vuelve a ubicarse cerca de u$s94 por barril, mientras que la tasa del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se ubica en 4,45%.

En las noticias locales, el BCRA registró en abril un superávit cambiario de u$s1.333 millones, impulsado por un saldo positivo en el comercio de bienes de u$s2.946 millones. Fue el primer resultado favorable desde septiembre de 2025.

Pese a esto, la formación de activos externos del sector privado mostró una salida neta de u$s2.363 millones en abril, reflejando que la demanda privada de dólares continúa elevada pese a la mejora del frente externo.

Noticia en desarrollo.-