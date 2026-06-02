No regales tus dólares: cómo evitar que las plataformas de alojamientos te cobren de más

Hay detalles poco conocidos que pueden marcar la diferencia en cada reserva y ayudar a reducir gastos durante una escapada.

Con organización y estrategia, se puede ahorrar en un viaje al exterior.

Todos saben que planificar un viaje al exterior implica revisar vuelos, traslados, comidas y excursiones . Todos esos aspectos cuestan dinero, pero uno de los desembolsos de dólares más altos es el hospedaje, especialmente en esos destinos con una alta demanda turística.

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Muchas personas concentran su búsqueda en plataformas digitales por comodidad y rapidez , aunque lo que no saben es que esa elección puede derivar en cargos adicionales que elevan el valor final de la reserva. Con algunas estrategias muy fáciles de seguir, es posible reducir esos costos y proteger mejor los dólares destinados al viaje.

Hay cuestiones a tener en cuenta antes de planificar un viaje.

A la hora de elegir alojamiento, es fundamental tener en cuenta ciertos aspectos:

Uno de los errores más frecuentes consiste en reservar de inmediato después de encontrar una propiedad en una plataforma. Antes de confirmar, lo fundamental es revisar si el hotel, apart o casa de alquiler cuenta con una página propia.

En numerosos casos, los alojamientos publican tarifas más bajas en sus canales oficiales porque no deben afrontar las comisiones que cobran los intermediarios, lo que genera un gran ahorro, especialmente en reservas de varias noches.

Revisar cuidadosamente las comisiones

Si bien las plataformas suelen mostrar un valor inicial atractivo, el importe definitivo puede modificarse al sumar tasas y cargos de servicio.

En el caso de Airbnb, la comisión para huéspedes puede alcanzar alrededor del 14% del valor total de la reserva. Por su parte, Booking trabaja con esquemas variables según el mercado, con porcentajes del 15% en muchos destinos, por lo que analizar el detalle completo antes de pagar evita sorpresas de último momento.

Elegir métodos de pago que reduzcan percepciones

Cuando el alojamiento se encuentra fuera de Argentina, el medio de pago puede influir directamente sobre el monto final. Algunas propiedades permiten reservar ahora y cancelar el importe directamente en destino, lo que puede ser conveniente para quienes disponen de dólares y buscan evitar cargos adicionales por hacer determinadas operaciones en pesos.

Evaluar alternativas al alojamiento tradicional

Existen modalidades que permiten disminuir considerablemente el gasto en hospedaje, por ejemplo, el house sitting consiste en alojarse sin costo a cambio de cuidar una vivienda o atender mascotas durante la ausencia de sus dueños. También existen programas de voluntariado, que suelen incluir cama y, en algunos casos, comidas a cambio de algunas horas de colaboración.

Otra opción cada vez más elegida es el intercambio de viviendas, mediante acuerdos entre viajeros que comparten sus hogares durante determinados períodos.

Aprovechar herramientas de búsqueda directa

En los últimos años surgieron extensiones para navegadores que ayudan a identificar si una propiedad ofrece tarifas más convenientes fuera de las plataformas tradicionales. Estas herramientas conectan los anuncios publicados en las páginas de reservas con las páginas oficiales de los establecimientos, permitiendo comparar valores y detectar posibles diferencias de precio antes de concretar la operación.

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Cómo configurar el perfil para evitar recargos

Más allá del precio publicado, una configuración adecuada de las cuentas de reserva también puede ayudar a evitar gastos innecesarios. Los pasos a seguir son: