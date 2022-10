Lo que se dice en las mesas

No pudo elegir mejor día para lanzar la bomba Gallardo, se lamentaban en EE.UU. en cercanías del ministro Massa. El rumor de un “plan de estabilización” en noviembre acá casi pasó de largo. Mucho ruido por ahora y pocas nueces. Las expectativas no son para nada alentadoras. Todos hablan de nuevos parches porque un plan, plan, nadie espera, por lo menos un señor plan de estabilización no está en los supuestos de ningún analista.