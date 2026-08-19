El Gobierno estima que la minería exportará u$s30.000 millones en menos de una década

Luis Enrique Lucero, secretario de Minería, sostuvo que el sector puede multiplicar sus ventas externas de la mano del cobre, el litio y una nueva etapa de inversiones. Aseguró que la Argentina “ya dio vuelta la página” de la discusión sobre minería sí o no, aunque advirtió que todavía quedan desafíos de infraestructura, logística y licencia social.

Para llegar a ese nivel, la clave estará en acelerar proyectos de cobre, sostener el crecimiento del litio, destrabar iniciativas provinciales, garantizar infraestructura logística y consolidar la licencia social en los territorios.

El Gobierno calcula que la minería en la Argentina puede llevar sus exportaciones a una zona cercana a los u$s30.000 millones hacia 2035, impulsada por el desarrollo de grandes proyectos de cobre, litio, plata y otros minerales estratégicos. Así lo planteó este miércoles Luis Enrique Lucero , secretario de Minería de la Nación, durante un almuerzo del Rotary Club realizado en el Hotel Libertador, donde expuso bajo el título “Argentina y su riqueza minera”.

Lucero sostuvo que el creciente interés global por la minería responde a un cambio estructural de la economía mundial. Según explicó, la transición hacia la electrificación, el desarrollo del almacenamiento energético, el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la expansión de los data centers dispararon la demanda de minerales críticos y tierras raras.

El funcionario aclaró que las tierras raras “no son tan raras”, pero sí escasas, y recordó que China mantiene una posición dominante en su explotación. En ese contexto, señaló que la Argentina tiene pocas tierras raras conocidas, no cuenta con níquel ni cobalto, pero todavía posee una amplia superficie con potencial minero sin explorar.

Durante su exposición, Lucero ubicó al cobre como uno de los minerales decisivos para el desarrollo económico de las próximas décadas. “Hay un crecimiento exponencial de la economía global y el cobre es uno de los insumos indispensables para el progreso” , afirmó.

El secretario de Minería advirtió que hacia 2040 probablemente exista una brecha entre la oferta y la demanda de cobre. Frente a ese escenario, aseguró que la Argentina tiene condiciones para convertirse en un jugador relevante y estimó que el país podría alcanzar una producción de 1,5 millones de toneladas de cobre. “Vamos a ser importantes productores de cobre”, remarcó Lucero ante empresarios y dirigentes presentes en el encuentro.

Según los datos expuestos por el funcionario, la minería argentina ya aporta un superávit de u$s6.500 millones, genera 40.000 empleos directos y más de 70.000 puestos indirectos. Además, el primer semestre cerró con exportaciones por u$s4.600 millones y el Gobierno espera que el sector roce los u$s10.000 millones durante este año.

Litio, plata y territorio sin explorar

Lucero también destacó el potencial argentino en litio. Según indicó, la Argentina es el segundo país en reservas y el quinto en recursos a nivel mundial. En cobre, ubicó al país en el noveno lugar en recursos.

El funcionario señaló que el 65% del territorio con potencial minero continúa inexplorado. Ese dato, dijo, muestra la magnitud de la oportunidad, pero también el desafío: la exploración requiere capital de riesgo y menos del 30% de los proyectos exploratorios termina siendo rentable.

“Los proyectos mineros pueden tardar más de 10 años en empezar a producir, pero pueden llegar a estar produciendo hasta 100”, planteó Lucero.

El secretario también hizo una referencia específica a Chubut, donde aseguró que se encuentra uno de los cinco proyectos de plata sin desarrollar más grandes del mundo. Sin embargo, reconoció que la provincia sigue siendo un caso complejo para la minería metalífera.

Chubut y la discusión por la licencia social

Lucero afirmó que no logró mantener hasta ahora una conversación “con resultados satisfactorios” con Ignacio Torres, gobernador de Chubut, sobre el desarrollo de proyectos de plata en la provincia.

Según el funcionario, Torres considera que en el pasado “se cometieron muchos errores” cuando se intentó avanzar con la licencia minera y cree que las condiciones todavía no están dadas para habilitar ese tipo de explotación. De acuerdo con Lucero, el gobernador sí está interesado en desarrollar uranio, pero no plata por el momento.

El secretario de Minería sostuvo que uno de los grandes desafíos del sector es modificar la percepción social sobre la actividad. “Tenemos que ayudar a cambiar la idea de que la minería es mala y contamina el ambiente”, afirmó.

En esa línea, aseguró que la Argentina ya superó la discusión de fondo sobre la viabilidad de la minería. “Ya dimos vuelta la página de minería sí o no”, sostuvo. De todos modos, admitió que hacia adelante podría abrirse un debate sobre la distribución de la renta.

Infraestructura, RIGI y Belgrano Cargas

Lucero también vinculó el crecimiento minero con la necesidad de mejorar la infraestructura. Señaló que la Argentina tiene una “enorme cantidad” de inversión vial pendiente y destacó que la licitación del tren Belgrano Cargas saldrá “en los próximos días”.

Según explicó, ese proceso será clave para los proyectos de cobre porque permitirá reducir costos logísticos, uno de los factores centrales para mejorar la competitividad de la actividad minera.

El funcionario también sostuvo que el mayor esfuerzo fiscal que puede realizar el Gobierno para atraer inversiones ya está planteado en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Ese esquema, afirmó, constituye una herramienta central para viabilizar proyectos de largo plazo y gran escala.

Lucero, además, fue consultado por la posibilidad de industrializar el litio en el país. Al respecto, consideró que producir baterías de litio hoy en la Argentina “no es viable”, una definición que marca distancia frente a los planteos que proponen avanzar rápidamente hacia etapas industriales más complejas de la cadena.

“El 'se la llevan toda' es una mentira”

En otro tramo de la exposición, Lucero defendió el impacto económico local de la minería. Aseguró que el 80% del valor que genera una empresa minera, entre sueldos y pagos a proveedores, queda en el país. “El ‘se la llevan toda’ es una mentira”, afirmó.

También defendió la reforma de la Ley de Glaciares y sostuvo que fue “muy beneficiosa” para el sector. Según Lucero, las críticas de la oposición contra esos cambios “no tienen sustento científico serio”.

El funcionario buscó transmitir previsibilidad de largo plazo para los inversores. En ese sentido, aseguró que está convencido de que la minería no volverá atrás aun si se producen cambios políticos o alternancias de gobierno.

“Los vaivenes de la política, más allá de que se cambie de gobierno, no van a hacer que la minería vuelva atrás. Lo que sí puede haber es una discusión sobre la renta”, planteó.

Una apuesta a menos de una década

El objetivo oficial es que la minería pase de exportaciones cercanas a u$s10.000 millones este año a unos u$s28.000 millones hacia 2035, una cifra que el Gobierno redondea como una meta próxima a los u$s30.000 millones en menos de una década.

Para llegar a ese nivel, la clave estará en acelerar proyectos de cobre, sostener el crecimiento del litio, destrabar iniciativas provinciales, garantizar infraestructura logística y consolidar la licencia social en los territorios.

Lucero presentó ese camino como una oportunidad estratégica para la Argentina. En un mundo que demanda más minerales por electrificación, almacenamiento, inteligencia artificial y nuevas tecnologías, el Gobierno busca posicionar al país como proveedor relevante de insumos críticos.

El desafío, según el propio funcionario, será convertir el potencial geológico en producción efectiva. Para eso, la minería deberá atraer capital de riesgo, sostener reglas de largo plazo, mejorar infraestructura y lograr que provincias, comunidades, empresas y Estado acompañen la expectativa de crecimiento.