China concentró el 97% de las exportaciones mundiales de robots humanoides en el primer semestre de 2026

El país asiático exportó más de 40.000 unidades, según un informe. De esta forma, consolidó su liderazgo en el mercado.

China consolidó su liderazgo en el desarrollo de robots humanoides y exportó más de 40.000 unidades durante el primer semestre de 2026 , una cifra que representó el 97% del total mundial , de acuerdo con un nuevo informe sobre la evolución de esta industria tecnológica .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los datos fueron publicados en el “Informe sobre el desarrollo de la industria de robots humanoides de 2026” , presentado durante la Conferencia Mundial de Robótica , celebrada en Pekín , según informó la Radio Nacional de China (CNR) .

El documento reflejó el acelerado avance del gigante asiático en uno de los sectores considerados estratégicos para el desarrollo tecnológico y la incorporación de la inteligencia artificial a dispositivos capaces de desenvolverse físicamente en distintos entornos.

La presentación del informe estuvo a cargo de Zhang Feng, secretario del Partido del Instituto Chino de Electrónica y presidente de la Asociación China de Robots Humanoides e Inteligencia Corporal .

Uno de los principales datos difundidos fue el fuerte predominio chino en el comercio internacional: más de 40.000 robots humanoides salieron del país durante los primeros seis meses del año y concentraron el 97% de las exportaciones globales.

China concentró el 97% de las exportaciones mundiales de robots. CGTN

El informe señaló que la industria china ingresó en una etapa de aceleración, acompañada por mejoras en diferentes capacidades esenciales para el funcionamiento de estos dispositivos.

Entre los principales avances aparecen la percepción del entorno, la planificación y toma de decisiones y el control de movimientos. Al mismo tiempo, los desarrolladores consiguieron incrementar la adaptabilidad y estabilidad de los robots cuando operan en escenarios de mayor complejidad.

De los prototipos a una producción a mayor escala

El crecimiento del sector no se limitó al desarrollo de robots terminados. China avanzó en la construcción de una cadena industrial que comprende desde chips y componentes fundamentales hasta el ensamblaje de los humanoides completos.

Esta integración permitió ampliar las capacidades de fabricación y reducir la dependencia de diferentes componentes dentro de una industria que busca dar el salto desde las demostraciones tecnológicas hacia aplicaciones concretas.

El mercado de robots humanoides comenzó así a abandonar progresivamente la etapa de producción en pequeños lotes para avanzar hacia un despliegue más amplio y una utilización a gran escala, según las conclusiones presentadas durante la conferencia.

El desafío ahora pasa por extender sus aplicaciones prácticas y conseguir que las mejoras tecnológicas permitan incorporar estos dispositivos a una mayor cantidad de actividades.

La expansión registrada durante 2026 posicionó a China como el actor ampliamente dominante en las exportaciones de humanoides y mostró la velocidad con la que el país busca transformar a la robótica avanzada en una nueva industria de producción masiva.