Facilidades para monotributistas: ¿cómo adherir el monotributo al débito automático?

Si sos monotributista, tenés la opción de adherirte al débito automático, lo que te permitirá acceder a determinados beneficios. En primer lugar, lo mejor de esta opción es que no tendrás que estar pendiente del pago mensual. Además, al no tener que estar pendiente de este pago no te atrasarás, por lo que no incurrirás en ningún tipo de interés.