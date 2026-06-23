En junio 2026, los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan resguardar sus ahorros con bajo nivel de riesgo.
Fin del plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, martes 23 de junio
Las entidades actualizaron sus rendimientos y ofrecen mejores beneficios para quienes realizan depósitos a través de los canales digitales.
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Desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar una tasa de interés mínima para estas colocaciones, las entidades tienen libertad para establecer los porcentajes que pagan por los depósitos. Por ese motivo, las diferencias entre firmas pueden ser significativas y comparar las opciones es clave antes de invertir.
Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 23 de junio
De acuerdo con el sitio web oficial del Banco Central, las tasas nominales anuales (TNA) para colocaciones online a 30 días en las principales entidades son:
- Banco de la Nación Argentina: 19%
- Banco Galicia: 15%
- BBVA: 18,75%
- Banco Santander: 14,5%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%
- Banco Macro: 18,5%
- ICBC: 17,2%
- Banco Ciudad: 17%
- Banco Patagonia: 16%
- Banco Credicoop: 17,5%