Plazo fijo en agosto: cuánto rinden $1.500.000 a 30 días y cómo maximizar las ganancias

Las tasas muestran diferencias importantes entre entidades: algunas pagan menos del 17% y otras superan el 22% nominal anual.

Con una inversión de $1.500.000 en plazo fijo, la diferencia entre hacerlo por sucursal o de manera electrónica puede superar los $4.000 en apenas 30 días.

El plazo fijo tradicional sigue entre las alternativas principales elegidas por ahorristas que buscan obtener un rendimiento sobre sus pesos sin asumir grandes riesgos. En agosto, sin embargo, la diferencia entre las tasas que ofrecen los bancos puede modificar de manera importante el rendimiento, incluso cuando el monto y el tiempo de la inversión sean exactamente los mismos.

La clave no está solamente en decidir si invertir o no en un plazo fijo. También importa dónde, cómo y bajo qué condiciones se constituye. Para un mismo capital y un mismo período, la entidad elegida puede cambiar de manera significativa el resultado final.

En el Banco Nación, con una inversión de $1.500.000 , la diferencia entre los dos canales disponibles es importante. Si el depósito se constituye en una sucursal con una TNA del 15,50% , los intereses ganados durante 30 días son $19.109,59 . Al finalizar el período, el ahorrista obtiene $1.519.109,59 .

Si los mismos $1.500.000 se colocan mediante el canal electrónico con una TNA del 19% , el interés obtenido llega a $23.424,66 . En ese caso, el monto total al vencimiento sería de $1.523.424,66 .

La diferencia de $4.315,07 surge únicamente de la tasa aplicada . No hay una diferencia en el monto depositado ni en el plazo: en ambos casos se trata de $1.500.000 inmovilizados durante 30 días. La cuenta permite dimensionar por qué comparar las condiciones antes de constituir la inversión es fundamental.

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Las tasas que ofrecen los principales bancos

Para agosto, las tasas nominales anuales (TNA) informadas para plazos fijos tradicionales a 30 días muestran diferencias importantes entre las principales entidades:

Banco Provincia: 19,5% TNA para clientes y hasta 21% TNA para no clientes

Banco Nación: 19% TNA para colocaciones electrónicas

Banco Macro: 18,5% TNA

BBVA: 18,25% TNA

ICBC: 17,7% TNA

Banco Galicia: 17,5% TNA

Banco Credicoop: 17,5% TNA

Banco Ciudad: 17% TNA

Banco Santander: 16% TNA

Banco Patagonia: 16% TNA

El Banco Central cuenta con un comparador oficial en su página web que permite consultar las tasas ofrecidas por las entidades para depósitos online a 30 días. La información puede variar según el banco, el canal utilizado y las condiciones aplicadas a clientes o no clientes.

Todo lo que tenés que tener en cuenta para aprovechar al máximo el plazo fijo

Antes de concretar un plazo fijo, el primer dato que conviene revisar es la TNA, pero no debería ser el único. También hay que verificar la modalidad de contratación, el plazo mínimo, las condiciones para acceder a la tasa anunciada y si el porcentaje corresponde exclusivamente a clientes de la entidad.

La diferencia entre sucursal y canal electrónico del Banco Nación es un ejemplo claro. Para $1.500.000, pasar de una TNA del 15,50% a una del 19% genera $4.315,07 más en 30 días. La operación digital, además, puede realizarse desde el home banking o la aplicación del banco, sin necesidad de moverse hasta una sucursal.

Otro punto fundamental es la liquidez. En un plazo fijo tradicional, el dinero queda inmovilizado hasta la fecha de vencimiento. Por eso, no conviene invertir fondos que puedan ser necesarios antes de que termine ese período. La rentabilidad conocida de antemano tiene una contra: la imposibilidad de disponer libremente del capital durante esos 30 días.

También hay que diferenciar la TNA de la tasa efectiva. La TNA sirve como referencia para comparar herramientas, pero no representa directamente la ganancia de una colocación de 30 días. Para conocer cuánto dinero se obtiene al vencimiento hay que calcular el interés correspondiente al período.

Otra cuestión importante es la inflación. Obtener intereses no significa necesariamente aumentar el poder adquisitivo. Si durante los 30 días la suba de precios supera el rendimiento obtenido, el capital puede crecer en términos nominales pero perder valor real.

En el caso de una persona que tiene $1.500.000 disponibles, la diferencia de tasas puede ser suficiente para justificar una comparación antes de invertir. En el Banco Nación, la decisión entre sucursal y canal electrónico representa más de $4.000 de diferencia en un solo mes. Si además se consideran entidades que ofrecen tasas superiores al 21% o 22%, la distancia puede ser todavía mayor.