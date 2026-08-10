Importaciones "puerta a puerta" cuadruplicaron su peso sobre la venta de ropa y electrónica, con precios hasta 54% más bajos

Mientras las compras externas asociadas a la producción caen, aquellas vinculadas al consumo siguen en alza. El courier afecta al comercio minorista, ya golpeado por los bajos salarios.

El peso de las importaciones "puerta a puerta" , sobre el total de ventas en bienes como indumentaria o productos de electrónica, se cuadruplicó en los últimos dos años . Mientras las adquisiciones asociadas a la producción caen, aquellas vinculadas al consumo siguen en alza. En ese marco, especialistas remarcan que las compras vía courier afectan al comercio minorista , ya golpeado por el bajo poder adquisitivo de la población argentina.

Según un informe de la consultora Analytica , "lo que se importa mes a mes a través de los servicios postales representa en torno al 40% de lo que se vende en indumentaria, artículos deportivos, electrónicos, amoblamientos, decoración y juguetes en los más de 70 centros comerciales (más de 6.000 negocios) que releva el INDEC en la encuesta de centros de compras de todo el país, cuando en 2024 era menos del 10% ".

"Tenés un doble efecto. Por un lado, la facilitación de las regulaciones para las importaciones courier y la mayor digitalización de la economía (que eleva el numerador). Pero, además, antes el volumen de ventas en esos comercios que releva el INDEC era mucho más alto (lo cual hace caer el denominador)", explicó en diálogo con Ámbito el director de la consultora, Claudio Caprarulo .

Vale remarcar que las ventas en supermercados del grupo de productos analizados fueron, entre enero y mayo de este año, un 23,5% inferiores a las del mismo período de 2023. Asimismo, el derrumbe en shoppings fue del 12,3% .

Desde Analytica sostuvieron que una parte de este declive es generado por la mayor penetración de las importaciones "puerta a puerta". " Al evitar la intermediación comercial, las compras puerta a puerta captan parte de una demanda que ya se encontraba debilitada . De esta manera, se suman al estancamiento de los ingresos reales y del crédito al consumo, los dos principales factores que explican la debilidad actual del consumo", profundizaron al respecto.

El informe mencionado enfatizó en que es la debilidad de la demanda interna el principal determinante de las pobres performance en sectores como el comercio o la industria manufacturera, que son los que más empleo generan. Sin embargo, tampoco subestimó el efecto de la apertura comercial.

Caen las importaciones asociadas a la producción, mientras crecen las vinculadas al consumo

En ese sentido, recordó que "las cantidades importadas de bienes de consumo, ajustadas por el nivel de actividad, se encuentran en máximos de toda la serie histórica", resaltando en particular los récords en indumentaria y calzado, y en heladeras y lavarropas. "Este año, está siendo especialmente relevante la importación de smartphones, por la eliminación de aranceles que entró en vigencia a inicios de año, con un incremento del 737% interanual en el primer semestre. Se multiplicó por nueve respecto al promedio entre 2012 y 2023", agregó la entidad que dirige Caprarulo.

Vale aclarar que este boom de importaciones no aplica, en lo que va de 2026, para bienes intermedios o bienes de capital, que están más asociados a las necesidades de producción de las empresas. Precisamente, el economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, Federico Bernini, adelantó que, en julio, las compras externas totales cayeron 4% interanual, preocupando especialmente una contracción del 12% en bienes de capital.

"La caída de las importaciones, producto de la recesión y de la reducción de stocks, fue una importante 'fuente' de dólares (en el primer semestre), pero todo indica que ese efecto habría llegado a su fin, sobre todo si el peso continúa apreciándose. Los bienes de consumo importados aumentarán la sustitución de los locales", avizoró en su redes Jorge Carrera, especialista en finanzas internacionales y exdirector del BCRA.

Las dos caras de la apertura comercial: derrumbe de la producción nacional, pero mejora en los precios

El aluvión de importaciones en los bienes de consumo mencionados tiene dos caras, una negativa y otra positiva. Por un lado, la profunda crisis de la fabricación nacional; respecto al promedio de los últimos 10 años, los desplomes en electrónica, textiles y electrodomésticos van desde el -40% a casi -60%, cuando el descenso promedio de la industria manufacturera es del -9,3%.

Un reflejo de este deterioro fueron los 300 trabajadores que el Grupo Mirgor despidió esta semana en Río Grande. Precisamente, Tierra del Fuego es una de las provincias más afectadas por este modelo económico, productivo y comercial.

La contracara es la mejora en los precios, en relación al resto de los rubros. "Tanto los electrodomésticos como la indumentaria registran sus menores precios relativos desde, al menos, 2012. Comparado con un ingreso promedio registrado de un asalariado, adquirir un electrodoméstico es un 54,3% más accesible que en noviembre 2023 y la indumentaria un 36,8%", puntualizó el informe.

Para Analytica, los beneficios de estos menores precios son aprovechados más por sectores de la población de ingresos medios y altos, que por aquellos hogares de menor poder adquisitivo. Esto es ya que los segundos tienden a destinar una mayor proporción de sus ingresos a alimentos, o a gastos impostergables como tarifas y alquileres, que se encarecieron respecto de la ropa y los bienes durables expuestos a la competencia de productos importados.

"Más allá de sus efectos sobre los consumidores, este cambio en los precios relativos también refleja una transformación en el entorno competitivo que probablemente trascienda la coyuntura actual", advirtió la consultora y advirtió hacia adelante: "Los segmentos con menor diferenciación de producto y mayores costos relativos serán los más expuestos a la apertura comercial, mientras que las empresas que logren mejorar su productividad, fortalecer sus marcas, diferenciar su oferta o especializarse en nichos específicos estarán en mejores condiciones para buscar sostener su participación en el mercado".