Cruce entre Marcos Galperín y CAME por el consumo: ¿cuánto pesa hoy el e-commerce en la Argentina?

CAME informó que las ventas minoristas pyme cayeron 3,8% interanual en julio y 2,1% desestacionalizado frente al mes previo, y el fundador de Mercado Libre salió al cruce. Destacó el avance de las ventas de su plataforma, pero omitió que realizó una fuerte inversión para ganar mercado y tuvo una reducción del 50% de su rentabilidad.

Luego de una fuerte caída del Índice de Ventas Minoristas (IVM) que relevó la CAME , el creador de Mercado Libre, Marcos Galperín , salió a discutir el dato de consumo y lo rebatió con el alza del 38% de las ventas en moneda constante de su plataforma de e-commerce . Sin embargo, desde la Cámara que encabeza Ricardo Diab objetaron su mirada, debido a que comparar el IVM con una métrica que "mide otra cosa, no lo refuta" .

La publicación de Galperín obtuvo el visto bueno del Gobierno, ya que el propio presidente Javier Milei se ocupó de repostear la crítica del empresario.

Pese a ello, Galperín olvidó que el balance de Mercado Libre mostró que la rentabilidad de la plataforma se redujo casi a la mitad: pasó del 12,2% al 6,7% . Los resultados del segundo trimestre estuvieron marcados por un "fuerte crecimiento del engagement en todo el ecosistema" , que provino sobre todo de "inversiones estratégicas en envío gratis, tarjetas de crédito, comercio transfronterizo, MELI+ y el uso de inteligencia artificial" .

En su resumen de prensa, cuando advierten que los ítems vendidos aumentaron un 22% interanual , dice que lo hicieron en un "entorno de consumo desafiante" . La misma empresa coincide en que el consumo en Argentina no es óptimo y atraviesa un momento complejo . Así, el crecimiento de Mercado Libre se debió sobre todo a la inversión, que generó una caída de la rentabilidad.

Con datos actualizados a 2025, podemos decir que el comercio electrónico está efectivamente en una curva ascendente . Creció 175% en 2023, 181% en 2024 y 55% en 2025 , según datos oficiales de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) . Si bien el avance de 2023 fue alto, no alcanzó la inflación (+211%). Ya en 2024 y 2025 superó al IPC, que fue del 117,8% y 31,5%, respectivamente. Así y todo, los datos muestran una desaceleración de la expansión en 2025 .

Ahora bien, la curva ascendente del e-commerce no se contradice con la caída del consumo de las pymes, ya que aún el comercio electrónico es minoritario frente al total de ventas privadas.

En 2025, por caso, el e-commerce representó $34 billones, equivalente al 18,7% del consumo total, según la medición de Vectorial. Nobleza obliga, lo digital va ganando terreno frente a los puntos de venta físicos en los últimos años.

En ese sentido, desde CAME subrayaron: "Que el volumen transaccionado por una plataforma de comercio electrónico crezca no invalida ni contradice una caída en las ventas pyme: son fenómenos distintos, medidos sobre poblaciones distintas. El grueso de las pymes que CAME releva -el kiosco, la ferretería del barrio, el comercio de una ciudad del interior, la panadería de un pueblo- no vende por Mercado Libre. Algunas empresas lo hacen; la mayoría del entramado comercial federal no".

Para CAME, el e-commerce representa una porción minoritaria de las ventas pymes, cerca del 25%. "Una plataforma puede crecer por captación de cuota de mercado, migración de canal o concentración, sin que eso diga nada sobre lo que le pasa al comercio de cercanía. Equiparar el volumen de una plataforma con lo que mide CAME es como sostener que las ventas mayoristas y las ventas de supermercados que releva el INDEC deberían dar lo mismo: son cortes diferentes de la realidad, y ninguno 'refuta' al otro", añadieron.

En julio, las ventas minoristas se retrotrajeron 2,1% en la medición mensual desestacionalizada y cayeron 3,8% a nivel interanual, según datos de CAME. "El diagnóstico del séptimo mes del año -caída interanual y mensual explicada por el agotamiento del impulso del aguinaldo y el peso de las tarifas invernales sobre el presupuesto familiar- describe con precisión lo que atraviesa la pyme comercial", destacaron desde la Cámara. Además, subrayaron que el crecimiento de una plataforma de e-commerce y la contracción del comercio pyme de cercanía pueden ser, y de hecho son, ciertos al mismo tiempo.