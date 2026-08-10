Los salarios en EEUU subieron un 38% desde 2019, pero la inflación se comió el 80% de esa mejora

Un informe señala además la heterogeneidad entre los salarios estadounidenses, con profesiones que tuvieron aumentos más significativos que otras. La situación actual y los detalles, en la nota.

Salarios en EEUU: Aumentaron 38% desde 2019, pero la inflación se comió el 80% de la mejora.

El salario semanal promedio de tiempo completo en EEUU alcanzó los u$s1.250 en la primera mitad de 2026 , 38% más que en 2019, pero la inflación absorbió cerca del 80% de esa suba. La mejora real fue de unos u$s 70 por semana.

Los datos surgen de un análisis de CBS News basado en datos del censo. Esa diferencia detalla por qué millones de hogares atravesaron las administraciones de Trump, Biden y el segundo mandato de Trump con la sensación de que los aumentos salariales no alteraban de gran manera el presupuesto familiar. Aunque los ingresos crecieron más rápido que los precios desde 2019, la distancia entre ambas curvas fue mínima.

En ese marco, en junio de 2022 la inflación alcanzó su punto máximo, con un aumento interanual de 9% , el mayor desde 1981 . Ese salto conllevó que, en ese año, los incrementos salariales casi quedaran completamente anulados por los costos de vida más caros.

Observando el presupuesto de una familia clásica, los u$s70 adicionales por semana representaron una mejora limitada: aproximadamente lo que costó llenar el tanque de gasolina de un vehículo o menos de un tercio de la compra semanal de una familia de cuatro personas.

El estudio también encontró que las mejoras no tuvieron un impacto de manera uniforme entre los trabajadores. Entre las ocupaciones que pudo medir con cierta fiabilidad, cerca de la mitad superó la inflación, alrededor de una cuarta parte se mantuvo sin cambios reales y la otra cuarta parte perdió terreno, aun con salarios nominales en alza.

La distribución por niveles de ingreso también contradijo una expectativa habitual: cuanto más alto era el salario, menor fue el aumento real. El 10% de los trabajadores con menores ingresos obtuvo una mejora de 9,4% después de la inflación, frente a 5,9% para el trabajador promedio y solo 2,6% para el 25% mejor pago.

El avance de los trabajos peor pagos

La magnitud de esa disparidad quedó en evidencia al comparar dos empleos de alta presencia en el mercado laboral. Los enfermeros titulados y los policías ganaron alrededor de u$s80.000 al año, pero en este período el salario de los policías creció casi 10% en términos reales, mientras que el de los enfermeros prácticamente no cambió al descontar la inflación.

Los enfermeros titulados y los policías ganaron alrededor de u$s80.000 al año, pero en este período el salario de los policías creció casi 10% en términos reales. EFE

Algunos de los incrementos más significativos se registraron en empleos que históricamente han tenido los sueldos más bajos. Los auxiliares de enfermería y de atención domiciliaria, los cuidadores de niños y los camareros superaron la inflación en más de 10% durante esos siete años.

En el caso de los camareros, el informe señaló una razón concreta: las propinas suelen ser un porcentaje de la cuenta. Cuando subieron los precios de los menús, esas propinas tendieron a subir también.

El recorrido fue distinto para los docentes. Los salarios de los maestros de primaria y secundaria cayeron alrededor de 5% tras ajustar por inflación, y los de los profesores de bachillerato retrocedieron un poco más. Los carteros también perdieron cerca de 10% de su poder adquisitivo.

La perspectiva histórica

Con todo, el balance histórico arrojó un desempeño superior al de la mayoría de los ciclos equivalentes desde 1979. En términos reales, la remuneración del trabajador medio registró una suba del 5,9 % entre 2019 y 2026, en contraste con la contracción del 3,6 % observada en la década posterior a 1979 y el leve avance del 0,3 % anotado en los años noventa.

Disparidad: Las mejoras salariales no fueron uniformes, afectando más a los de menores ingresos. @POTUS

No obstante, el escenario más reciente dio cuenta de un cierto desgaste. De acuerdo con el Índice de Costos de Empleo difundido por la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense (BLS), los sueldos nominales del sector privado experimentaron un alza del 3,1 % interanual a junio de 2026. Sin embargo, en términos reales, al descontar el efecto inflacionario, sufrieron un retroceso del 0,4 % en igual lapso.

Para el trabajador promedio por hora, la ganancia real entre junio de 2025 y junio de 2026 fue de apenas 0,1%, según la misma fuente. Prácticamente sin cambios. La inflación, que cerró mayo de 2026 en 4,2% interanual impulsada en parte por los precios de la energía, siguió recortando márgenes que el análisis de CBS News tardó siete años en acumular.