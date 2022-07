El Gobierno sondeará en Estados Unidos si habría apoyo para cambios ante el Fondo Monetario

Si bien aún no está definido dentro del Ejecutivo local sobre si se hará o no un reclamo formal ante el FMI para reestructurar los términos del acuerdo, sabe la Argentina que la única manera de que una alternativa de este tipo pueda lograrse es con el apoyo total y explícito de los Estados Unidos. Esto incluye que este país acepte defender la posición local ante el board del FMI, un ámbito donde la Argentina tiene las peores referencias, y donde se dejó claro que muchos socios importantes (Japón, Gran Bretaña, Holanda, entre otros), no apoyarán ningún cambio en el Facilidades Extendidas. Fue el viernes 24 de junio, cuando el directorio aprobó las metas del primer trimestre, pero advirtió sobre las inestabilidades de las cuentas públicas locales. En el debate por la aprobación, se aclaró que el aval se le daba al staff del FMI que había hecho el trabajo de fiscalizar las cuentas de Buenos Aires y recomendaba la tilde positiva; pero no al trabajo hecho por las autoridades argentinas, a las que consideran “inclasificables”.