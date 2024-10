Fuerte impulso de las exportaciones de la agroindustria en septiembre

Crecieron las ventas de soja, trigo y maíz, registrando un total de u$s 3943 millones en exportaciones.

Esta suma representa un total de u$s 3.943 millones, unos u$s 819 millones más que el mismo período del año pasado. El aumento en las divisas provenientes del agro también se registra en lo que va del 2024: desde enero a septiembre, hubo un crecimiento del 21% por encima de los primeros nueve meses del 2023, lo que implican unos u$s 6.061 millones.